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Министры ФСЭГ раскритиковали попытки установить предельные цены на газ - РИА Новости, 25.10.2022
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Министры ФСЭГ раскритиковали попытки установить предельные цены на газ
Министры ФСЭГ раскритиковали попытки установить предельные цены на газ - РИА Новости, 25.10.2022
Министры ФСЭГ раскритиковали попытки установить предельные цены на газ
Попытки установить предельную цену на газ, используя политические доводы, вредят и производителям и потребителям, заявили во вторник министры Форума... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T22:06
2022-10-25T22:06
экономика
цены на нефть
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КАИР, 25 окт - РИА Новости. Попытки установить предельную цену на газ, используя политические доводы, вредят и производителям и потребителям, заявили во вторник министры Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).Министры отметили, что долгосрочные контракты на поставки газа в данный момент более стабильны и предсказуемы, но в целом рынок переживает сильнейшие колебания.В 24-й министерской встрече приняли участие министров из 11 стран-членов - Алжира, Боливии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Ливии, Катара, Нигерии, РФ, Тринидада и Тобаго, Экваториальной Гвинеи, 8 стран-наблюдателей, а также генсек ФСЭГ Мухаммад Хамель.Форум стран-экспортеров газа ( Gas Exporting Countries Forum) - межправительственная организация. Соглашение об ее учреждении было подписано в декабре 2008 года в Москве. Члены организации - 11 государств, статус наблюдателей - у восьми стран. Эти страны контролируют 70% доказанных мировых запасов газа, обеспечивают 44% его мировой добычи, свыше 51% мировой торговли сжиженным газом и 52% поставок газа по трубопроводам.
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экономика, цены на нефть, алжир (провинция), боливия, венесуэла, фсэг
Экономика, Цены на нефть, Алжир (провинция), Боливия, Венесуэла, ФСЭГ
22:06 25.10.2022
 
Министры ФСЭГ раскритиковали попытки установить предельные цены на газ

Министры ФСЭГ раскритиковали попытки установить "политические" предельные цены на газ

© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe в Будно, Польша
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша. Архивное фото
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КАИР, 25 окт - РИА Новости. Попытки установить предельную цену на газ, используя политические доводы, вредят и производителям и потребителям, заявили во вторник министры Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"Министры выразили глубокую обеспокоенность в связи с попытками изменить механизмы установления цен на газ, управления рисками рынка, установлением максимальной цены с политическими обоснованиями. Подобные вмешательства в функционирование рынка могут усилить дефицит на рынке, отток инвестиций, и вредят в равной мере потребителям и производителям", - говорится в полученном РИА Новости итоговом заявлении 24-й встречи министров ФСЭГ.
Министры отметили, что долгосрочные контракты на поставки газа в данный момент более стабильны и предсказуемы, но в целом рынок переживает сильнейшие колебания.
В 24-й министерской встрече приняли участие министров из 11 стран-членов - Алжира, Боливии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Ливии, Катара, Нигерии, РФ, Тринидада и Тобаго, Экваториальной Гвинеи, 8 стран-наблюдателей, а также генсек ФСЭГ Мухаммад Хамель.
Форум стран-экспортеров газа ( Gas Exporting Countries Forum) - межправительственная организация. Соглашение об ее учреждении было подписано в декабре 2008 года в Москве. Члены организации - 11 государств, статус наблюдателей - у восьми стран. Эти страны контролируют 70% доказанных мировых запасов газа, обеспечивают 44% его мировой добычи, свыше 51% мировой торговли сжиженным газом и 52% поставок газа по трубопроводам.
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ЭкономикаЦены на нефтьАлжир (провинция)БоливияВенесуэлаФСЭГ
 
 
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