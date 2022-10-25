https://ria.ru/20221025/gaz-1826779538.html

Министры ФСЭГ раскритиковали попытки установить предельные цены на газ

Министры ФСЭГ раскритиковали попытки установить предельные цены на газ - РИА Новости, 25.10.2022

Министры ФСЭГ раскритиковали попытки установить предельные цены на газ

Попытки установить предельную цену на газ, используя политические доводы, вредят и производителям и потребителям, заявили во вторник министры Форума... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T22:06

2022-10-25T22:06

2022-10-25T22:06

экономика

цены на нефть

алжир (провинция)

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фсэг

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КАИР, 25 окт - РИА Новости. Попытки установить предельную цену на газ, используя политические доводы, вредят и производителям и потребителям, заявили во вторник министры Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).Министры отметили, что долгосрочные контракты на поставки газа в данный момент более стабильны и предсказуемы, но в целом рынок переживает сильнейшие колебания.В 24-й министерской встрече приняли участие министров из 11 стран-членов - Алжира, Боливии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Ливии, Катара, Нигерии, РФ, Тринидада и Тобаго, Экваториальной Гвинеи, 8 стран-наблюдателей, а также генсек ФСЭГ Мухаммад Хамель.Форум стран-экспортеров газа ( Gas Exporting Countries Forum) - межправительственная организация. Соглашение об ее учреждении было подписано в декабре 2008 года в Москве. Члены организации - 11 государств, статус наблюдателей - у восьми стран. Эти страны контролируют 70% доказанных мировых запасов газа, обеспечивают 44% его мировой добычи, свыше 51% мировой торговли сжиженным газом и 52% поставок газа по трубопроводам.

https://ria.ru/20221025/gaz-1826630236.html

алжир (провинция)

боливия

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, алжир (провинция), боливия, венесуэла, фсэг