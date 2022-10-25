Министры ФСЭГ раскритиковали попытки установить предельные цены на газ
Министры ФСЭГ раскритиковали попытки установить "политические" предельные цены на газ
© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe в Будно, Польша
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша. Архивное фото
КАИР, 25 окт - РИА Новости. Попытки установить предельную цену на газ, используя политические доводы, вредят и производителям и потребителям, заявили во вторник министры Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"Министры выразили глубокую обеспокоенность в связи с попытками изменить механизмы установления цен на газ, управления рисками рынка, установлением максимальной цены с политическими обоснованиями. Подобные вмешательства в функционирование рынка могут усилить дефицит на рынке, отток инвестиций, и вредят в равной мере потребителям и производителям", - говорится в полученном РИА Новости итоговом заявлении 24-й встречи министров ФСЭГ.
Министры отметили, что долгосрочные контракты на поставки газа в данный момент более стабильны и предсказуемы, но в целом рынок переживает сильнейшие колебания.
Форум стран-экспортеров газа ( Gas Exporting Countries Forum) - межправительственная организация. Соглашение об ее учреждении было подписано в декабре 2008 года в Москве. Члены организации - 11 государств, статус наблюдателей - у восьми стран. Эти страны контролируют 70% доказанных мировых запасов газа, обеспечивают 44% его мировой добычи, свыше 51% мировой торговли сжиженным газом и 52% поставок газа по трубопроводам.