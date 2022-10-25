17:58 25.10.2022 (обновлено: 17:59 25.10.2022)
Власти Нидерландов считают, что зима 2023-2024 годов будет тяжелой для ЕС
Минэнерго Нидерландов: зима 2023-2024 годов будет тяжелой для ЕС из-за ситуации с газом
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 окт - РИА Новости. Зима 2023-2024 годов станет, вероятно, также очень тяжелой для стран Европы из-за ситуации с газоснабжением, могут потребоваться дополнительные меры, заявил во вторник министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен.
"Все наши страны (ЕС) разделяют позицию о необходимости снижения цены на газ и бесперебойности поставок газа. Любые меры, которые будут приняты в ближайшие недели и месяцы, должны обеспечить бесперебойность поставок газа в Европу", - сказал Йеттен журналистам по итогам встречи министров энергетики Евросоюза в Люксембурге, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
По его словам, странам ЕС необходимо будет прийти к согласию относительно заполняемости газовых хранилищ на следующий год, чтобы сдержать цену на газ.
"Мы должны учитывать то, что зима следующего года может стать также очень тяжелой, и могут потребоваться дополнительные меры... Поэтому нам необходимо сконцентрироваться на обеспечении бесперебойных поставок газа", - отметил голландский министр.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.