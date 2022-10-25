https://ria.ru/20221025/gaz-1826726721.html

Власти Нидерландов считают, что зима 2023-2024 годов будет тяжелой для ЕС

Власти Нидерландов считают, что зима 2023-2024 годов будет тяжелой для ЕС - РИА Новости, 25.10.2022

Власти Нидерландов считают, что зима 2023-2024 годов будет тяжелой для ЕС

Зима 2023-2024 годов станет, вероятно, также очень тяжелой для стран Европы из-за ситуации с газоснабжением, могут потребоваться дополнительные меры, заявил во... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:58

2022-10-25T17:58

2022-10-25T17:59

цены на нефть

роб йеттен

владимир путин

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ПАРИЖ, 25 окт - РИА Новости. Зима 2023-2024 годов станет, вероятно, также очень тяжелой для стран Европы из-за ситуации с газоснабжением, могут потребоваться дополнительные меры, заявил во вторник министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен."Все наши страны (ЕС) разделяют позицию о необходимости снижения цены на газ и бесперебойности поставок газа. Любые меры, которые будут приняты в ближайшие недели и месяцы, должны обеспечить бесперебойность поставок газа в Европу", - сказал Йеттен журналистам по итогам встречи министров энергетики Евросоюза в Люксембурге, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.По его словам, странам ЕС необходимо будет прийти к согласию относительно заполняемости газовых хранилищ на следующий год, чтобы сдержать цену на газ."Мы должны учитывать то, что зима следующего года может стать также очень тяжелой, и могут потребоваться дополнительные меры... Поэтому нам необходимо сконцентрироваться на обеспечении бесперебойных поставок газа", - отметил голландский министр.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221025/gaz-1826630236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, роб йеттен, владимир путин, россия, европа, нидерланды, еврокомиссия, евросоюз