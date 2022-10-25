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Власти Нидерландов считают, что зима 2023-2024 годов будет тяжелой для ЕС - РИА Новости, 25.10.2022
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Власти Нидерландов считают, что зима 2023-2024 годов будет тяжелой для ЕС
Власти Нидерландов считают, что зима 2023-2024 годов будет тяжелой для ЕС - РИА Новости, 25.10.2022
Власти Нидерландов считают, что зима 2023-2024 годов будет тяжелой для ЕС
Зима 2023-2024 годов станет, вероятно, также очень тяжелой для стран Европы из-за ситуации с газоснабжением, могут потребоваться дополнительные меры, заявил во... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:58
2022-10-25T17:59
цены на нефть
роб йеттен
владимир путин
россия
европа
нидерланды
еврокомиссия
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ПАРИЖ, 25 окт - РИА Новости. Зима 2023-2024 годов станет, вероятно, также очень тяжелой для стран Европы из-за ситуации с газоснабжением, могут потребоваться дополнительные меры, заявил во вторник министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен."Все наши страны (ЕС) разделяют позицию о необходимости снижения цены на газ и бесперебойности поставок газа. Любые меры, которые будут приняты в ближайшие недели и месяцы, должны обеспечить бесперебойность поставок газа в Европу", - сказал Йеттен журналистам по итогам встречи министров энергетики Евросоюза в Люксембурге, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.По его словам, странам ЕС необходимо будет прийти к согласию относительно заполняемости газовых хранилищ на следующий год, чтобы сдержать цену на газ."Мы должны учитывать то, что зима следующего года может стать также очень тяжелой, и могут потребоваться дополнительные меры... Поэтому нам необходимо сконцентрироваться на обеспечении бесперебойных поставок газа", - отметил голландский министр.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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цены на нефть, роб йеттен, владимир путин, россия, европа, нидерланды, еврокомиссия, евросоюз
Цены на нефть, Роб Йеттен, Владимир Путин, Россия, Европа, Нидерланды, Еврокомиссия, Евросоюз
17:58 25.10.2022 (обновлено: 17:59 25.10.2022)
 
Власти Нидерландов считают, что зима 2023-2024 годов будет тяжелой для ЕС

Минэнерго Нидерландов: зима 2023-2024 годов будет тяжелой для ЕС из-за ситуации с газом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 окт - РИА Новости. Зима 2023-2024 годов станет, вероятно, также очень тяжелой для стран Европы из-за ситуации с газоснабжением, могут потребоваться дополнительные меры, заявил во вторник министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен.
"Все наши страны (ЕС) разделяют позицию о необходимости снижения цены на газ и бесперебойности поставок газа. Любые меры, которые будут приняты в ближайшие недели и месяцы, должны обеспечить бесперебойность поставок газа в Европу", - сказал Йеттен журналистам по итогам встречи министров энергетики Евросоюза в Люксембурге, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
По его словам, странам ЕС необходимо будет прийти к согласию относительно заполняемости газовых хранилищ на следующий год, чтобы сдержать цену на газ.
"Мы должны учитывать то, что зима следующего года может стать также очень тяжелой, и могут потребоваться дополнительные меры... Поэтому нам необходимо сконцентрироваться на обеспечении бесперебойных поставок газа", - отметил голландский министр.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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Цены на нефтьРоб ЙеттенВладимир ПутинРоссияЕвропаНидерландыЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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