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В Греции считают введение ЕС потолка цен на газ маловероятным - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/gaz-1826630236.html
В Греции считают введение ЕС потолка цен на газ маловероятным
В Греции считают введение ЕС потолка цен на газ маловероятным - РИА Новости, 25.10.2022
В Греции считают введение ЕС потолка цен на газ маловероятным
Установление Евросоюзом потолка цен на природный газ маловероятно, это может привести к очень серьезным последствиям для потребителей зимой, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:25
2022-10-25T14:25
специальная военная операция на украине
экономика
цены на нефть
алексей миллер
эдуард хиль
европа
греция
газпром
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АФИНЫ, 25 окт – РИА Новости. Установление Евросоюзом потолка цен на природный газ маловероятно, это может привести к очень серьезным последствиям для потребителей зимой, заявил РИА Новости источник в газовой отрасли Греции.В связи с энергетическим кризисом и резким ростом цен на энергоносители Евросоюз обсуждает введение потолка цена на газ. Во вторник вопрос обсуждают министры энергетики стран ЕС.На вопрос, удастся ли установить потолок цен на газ, собеседник агентства ответил: "Я не очень верю в это. "Газпром" четко ответил по поводу потолка цен".Введение потолка цен на российский газ в Европе, в случае принятия такого решения, будет являться нарушением контрактных условий и повлечет за собой прекращение поставок, заявил в середине октября глава "Газпрома" Алексей Миллер. Чуть раньше Миллер уже комментировал обсуждаемую в Европе идею ограничить цены на газ - словами знаменитой песни Эдуарда Хиля "Зима": "потолок ледяной, дверь скрипучая"."Газпром" очень жестко высказался по поводу потолка цен. Если, не дай бог, это будет происходить во время холодной зимы, то это может привести к очень серьезным и неприятным последствиям для потребителей", - сказал источник в газовой отрасли Греции.По его мнению, возможно ввести регулирование торгов на голландской бирже TTF, которое предусматривало бы ограничения по росту цен."Если каким-то образом оказывать влияние на результаты ежедневных торгов на голландском хабе, то есть не вводя прямой потолок, а регулируя сами торги на TTF, то можно будет повлиять на ситуацию. Сейчас Европа рассматривает именно вариант влияния на итоги ежедневных операций. Если они смогут отрегулировать эту волатильность, то введение жесткого потолка не потребуется", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221025/es-1826466477.html
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экономика, цены на нефть, алексей миллер, эдуард хиль, европа, греция, газпром, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Цены на нефть, Алексей Миллер, Эдуард Хиль, Европа, Греция, Газпром, Евросоюз
14:25 25.10.2022
 
В Греции считают введение ЕС потолка цен на газ маловероятным

Источник в газовой отрасли Греции: введение Евросоюзом потолка цен на газ маловероятно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку Евро у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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АФИНЫ, 25 окт – РИА Новости. Установление Евросоюзом потолка цен на природный газ маловероятно, это может привести к очень серьезным последствиям для потребителей зимой, заявил РИА Новости источник в газовой отрасли Греции.
В связи с энергетическим кризисом и резким ростом цен на энергоносители Евросоюз обсуждает введение потолка цена на газ. Во вторник вопрос обсуждают министры энергетики стран ЕС.
Вена, столица Австрии - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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В ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ, заявили в Австрии
На вопрос, удастся ли установить потолок цен на газ, собеседник агентства ответил: "Я не очень верю в это. "Газпром" четко ответил по поводу потолка цен".
Введение потолка цен на российский газ в Европе, в случае принятия такого решения, будет являться нарушением контрактных условий и повлечет за собой прекращение поставок, заявил в середине октября глава "Газпрома" Алексей Миллер. Чуть раньше Миллер уже комментировал обсуждаемую в Европе идею ограничить цены на газ - словами знаменитой песни Эдуарда Хиля "Зима": "потолок ледяной, дверь скрипучая".
"Газпром" очень жестко высказался по поводу потолка цен. Если, не дай бог, это будет происходить во время холодной зимы, то это может привести к очень серьезным и неприятным последствиям для потребителей", - сказал источник в газовой отрасли Греции.
По его мнению, возможно ввести регулирование торгов на голландской бирже TTF, которое предусматривало бы ограничения по росту цен.
"Если каким-то образом оказывать влияние на результаты ежедневных торгов на голландском хабе, то есть не вводя прямой потолок, а регулируя сами торги на TTF, то можно будет повлиять на ситуацию. Сейчас Европа рассматривает именно вариант влияния на итоги ежедневных операций. Если они смогут отрегулировать эту волатильность, то введение жесткого потолка не потребуется", - сказал собеседник агентства.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 15:12
Греция увеличила импорт российских товаров
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаЦены на нефтьАлексей МиллерЭдуард ХильЕвропаГрецияГазпромЕвросоюз
 
 
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