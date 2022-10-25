https://ria.ru/20221025/gaz-1826630236.html

В Греции считают введение ЕС потолка цен на газ маловероятным

В Греции считают введение ЕС потолка цен на газ маловероятным - РИА Новости, 25.10.2022

В Греции считают введение ЕС потолка цен на газ маловероятным

Установление Евросоюзом потолка цен на природный газ маловероятно, это может привести к очень серьезным последствиям для потребителей зимой, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:25

2022-10-25T14:25

2022-10-25T14:25

специальная военная операция на украине

экономика

цены на нефть

алексей миллер

эдуард хиль

европа

греция

газпром

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АФИНЫ, 25 окт – РИА Новости. Установление Евросоюзом потолка цен на природный газ маловероятно, это может привести к очень серьезным последствиям для потребителей зимой, заявил РИА Новости источник в газовой отрасли Греции.В связи с энергетическим кризисом и резким ростом цен на энергоносители Евросоюз обсуждает введение потолка цена на газ. Во вторник вопрос обсуждают министры энергетики стран ЕС.На вопрос, удастся ли установить потолок цен на газ, собеседник агентства ответил: "Я не очень верю в это. "Газпром" четко ответил по поводу потолка цен".Введение потолка цен на российский газ в Европе, в случае принятия такого решения, будет являться нарушением контрактных условий и повлечет за собой прекращение поставок, заявил в середине октября глава "Газпрома" Алексей Миллер. Чуть раньше Миллер уже комментировал обсуждаемую в Европе идею ограничить цены на газ - словами знаменитой песни Эдуарда Хиля "Зима": "потолок ледяной, дверь скрипучая"."Газпром" очень жестко высказался по поводу потолка цен. Если, не дай бог, это будет происходить во время холодной зимы, то это может привести к очень серьезным и неприятным последствиям для потребителей", - сказал источник в газовой отрасли Греции.По его мнению, возможно ввести регулирование торгов на голландской бирже TTF, которое предусматривало бы ограничения по росту цен."Если каким-то образом оказывать влияние на результаты ежедневных торгов на голландском хабе, то есть не вводя прямой потолок, а регулируя сами торги на TTF, то можно будет повлиять на ситуацию. Сейчас Европа рассматривает именно вариант влияния на итоги ежедневных операций. Если они смогут отрегулировать эту волатильность, то введение жесткого потолка не потребуется", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221025/es-1826466477.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, алексей миллер, эдуард хиль, европа, греция, газпром, евросоюз