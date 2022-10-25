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Эксперт: поставки газа в ЕС через Турцию не заменят "Северный поток" - РИА Новости, 25.10.2022
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Эксперт: поставки газа в ЕС через Турцию не заменят "Северный поток"
Эксперт: поставки газа в ЕС через Турцию не заменят "Северный поток" - РИА Новости, 25.10.2022
Эксперт: поставки газа в ЕС через Турцию не заменят "Северный поток"
Поставки российского газа в Европу через Турцию не смогут заменить "Северный поток": они сильно ограничены и дороги, а строительство дополнительных мощностей... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:22
2022-10-25T14:22
экономика
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
турция
евросоюз
россия
европа
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АФИНЫ, 25 окт – РИА Новости. Поставки российского газа в Европу через Турцию не смогут заменить "Северный поток": они сильно ограничены и дороги, а строительство дополнительных мощностей требует больших затрат и времени, заявил РИА Новости источник в газовой отрасли Греции.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Сейчас газ в Турцию поставляется по газопроводу "Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что эта система имеет потенциал к расширению при необходимости."Они (поставки через "Турецкий поток" - ред.) территориально ограничены. Можно по "Турецкому потоку" поставить газ в Венгрию. Но потребители в Германии, Австрии – этот нереально огромный рынок не может быть обеспечен "Турецким потоком". Это достаточно дорого. На текущий момент по поставкам газа "Северный поток" безальтернативен", - сказал собеседник агентства.По его словам, через Турцию могут быть поставлены большие объемы газа, если проведут какую-то дополнительную нитку."Но это слишком долгие перспективы. Сейчас горизонт планирования у нас ограничен даже несколькими днями, ситуация меняется постоянно, и говорить о каких-то далеких перспективах – это для политиков. Все это требует серьезных затрат, большого числа специалистов и соответствующего оборудования. В условиях санкций и вторичных санкций это выглядит больше как политические инсинуации, нежели как что-то реальное", - полагает специалист.
https://ria.ru/20221003/gretsiya-1821135191.html
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экономика, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), турция, евросоюз, россия, европа
Экономика, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Турция, Евросоюз, Россия, Европа
14:22 25.10.2022
 
Эксперт: поставки газа в ЕС через Турцию не заменят "Северный поток"

Греческий эксперт: поставки российского газа в ЕС через Турцию не заменят "Северный поток"

© AP Photo / Dmitry LovetskyРабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток 2"
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Рабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток 2". Архивное фото
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АФИНЫ, 25 окт – РИА Новости. Поставки российского газа в Европу через Турцию не смогут заменить "Северный поток": они сильно ограничены и дороги, а строительство дополнительных мощностей требует больших затрат и времени, заявил РИА Новости источник в газовой отрасли Греции.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Сейчас газ в Турцию поставляется по газопроводу "Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что эта система имеет потенциал к расширению при необходимости.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 13:06
ЕС не сможет найти замену российскому газу, считает премьер Греции
"Они (поставки через "Турецкий поток" - ред.) территориально ограничены. Можно по "Турецкому потоку" поставить газ в Венгрию. Но потребители в Германии, Австрии – этот нереально огромный рынок не может быть обеспечен "Турецким потоком". Это достаточно дорого. На текущий момент по поставкам газа "Северный поток" безальтернативен", - сказал собеседник агентства.
По его словам, через Турцию могут быть поставлены большие объемы газа, если проведут какую-то дополнительную нитку.
"Но это слишком долгие перспективы. Сейчас горизонт планирования у нас ограничен даже несколькими днями, ситуация меняется постоянно, и говорить о каких-то далеких перспективах – это для политиков. Все это требует серьезных затрат, большого числа специалистов и соответствующего оборудования. В условиях санкций и вторичных санкций это выглядит больше как политические инсинуации, нежели как что-то реальное", - полагает специалист.
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
09:28
Турция рассчитывает на отсрочку части платежей за российский газ
 
ЭкономикаВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ТурцияЕвросоюзРоссияЕвропа
 
 
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