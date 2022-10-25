https://ria.ru/20221025/gaz-1826629099.html

Эксперт: поставки газа в ЕС через Турцию не заменят "Северный поток"

Эксперт: поставки газа в ЕС через Турцию не заменят "Северный поток" - РИА Новости, 25.10.2022

Эксперт: поставки газа в ЕС через Турцию не заменят "Северный поток"

Поставки российского газа в Европу через Турцию не смогут заменить "Северный поток": они сильно ограничены и дороги, а строительство дополнительных мощностей... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:22

2022-10-25T14:22

2022-10-25T14:22

экономика

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

турция

евросоюз

россия

европа

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АФИНЫ, 25 окт – РИА Новости. Поставки российского газа в Европу через Турцию не смогут заменить "Северный поток": они сильно ограничены и дороги, а строительство дополнительных мощностей требует больших затрат и времени, заявил РИА Новости источник в газовой отрасли Греции.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Сейчас газ в Турцию поставляется по газопроводу "Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что эта система имеет потенциал к расширению при необходимости."Они (поставки через "Турецкий поток" - ред.) территориально ограничены. Можно по "Турецкому потоку" поставить газ в Венгрию. Но потребители в Германии, Австрии – этот нереально огромный рынок не может быть обеспечен "Турецким потоком". Это достаточно дорого. На текущий момент по поставкам газа "Северный поток" безальтернативен", - сказал собеседник агентства.По его словам, через Турцию могут быть поставлены большие объемы газа, если проведут какую-то дополнительную нитку."Но это слишком долгие перспективы. Сейчас горизонт планирования у нас ограничен даже несколькими днями, ситуация меняется постоянно, и говорить о каких-то далеких перспективах – это для политиков. Все это требует серьезных затрат, большого числа специалистов и соответствующего оборудования. В условиях санкций и вторичных санкций это выглядит больше как политические инсинуации, нежели как что-то реальное", - полагает специалист.

https://ria.ru/20221003/gretsiya-1821135191.html

https://ria.ru/20221025/gaz-1826434787.html

турция

россия

европа

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экономика, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), турция, евросоюз, россия, европа