https://ria.ru/20221025/gaz-1826434787.html

Турция рассчитывает на отсрочку части платежей за российский газ

Турция рассчитывает на отсрочку части платежей за российский газ - РИА Новости, 25.10.2022

Турция рассчитывает на отсрочку части платежей за российский газ

Анкара добивается от России скидки на газ, а также отсрочки платежей, заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете Financial... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:28

2022-10-25T09:28

2022-10-25T10:05

экономика

турция

россия

газпром

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Анкара добивается от России скидки на газ, а также отсрочки платежей, заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете Financial Times.По его словам, турецкая сторона "активно настаивает" на предоставлении скидки на газ, который приобретает у России."Турция также просит российский "Газпром" о возможности отсрочки платежа", — добавил министр.В начале октября агентство Bloomberg писало, что Турция якобы попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года. При этом, по словам источника РИА Новости в Анкаре, сейчас стороны ведут переговоры по цене, а отсрочка платежей не обсуждается и никаких проблем в этом отношении нет.В середине сентября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Турция будет оплачивать 25 процентов поставок газа в рублях. А 12 октября, выступая на Российской энергетической неделе, Путин выдвинул предложение перенаправить транзит с "Северных потоков" в регион Черного моря и создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что поручил быстро начать работу по этой идее.

https://ria.ru/20221024/es-1826318314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, газпром