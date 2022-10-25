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Турция рассчитывает на отсрочку части платежей за российский газ - РИА Новости, 25.10.2022
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Турция рассчитывает на отсрочку части платежей за российский газ
Турция рассчитывает на отсрочку части платежей за российский газ - РИА Новости, 25.10.2022
Турция рассчитывает на отсрочку части платежей за российский газ
Анкара добивается от России скидки на газ, а также отсрочки платежей, заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете Financial... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:28
2022-10-25T10:05
экономика
турция
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Анкара добивается от России скидки на газ, а также отсрочки платежей, заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете Financial Times.По его словам, турецкая сторона "активно настаивает" на предоставлении скидки на газ, который приобретает у России."Турция также просит российский "Газпром" о возможности отсрочки платежа", — добавил министр.В начале октября агентство Bloomberg писало, что Турция якобы попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года. При этом, по словам источника РИА Новости в Анкаре, сейчас стороны ведут переговоры по цене, а отсрочка платежей не обсуждается и никаких проблем в этом отношении нет.В середине сентября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Турция будет оплачивать 25 процентов поставок газа в рублях. А 12 октября, выступая на Российской энергетической неделе, Путин выдвинул предложение перенаправить транзит с "Северных потоков" в регион Черного моря и создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что поручил быстро начать работу по этой идее.
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экономика, турция, россия, газпром
Экономика, Турция, Россия, Газпром
09:28 25.10.2022 (обновлено: 10:05 25.10.2022)
 
Турция рассчитывает на отсрочку части платежей за российский газ

Глава Минфина Небати: Турция попросила "Газпром" об отсрочке части платежей за газ

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Анкара добивается от России скидки на газ, а также отсрочки платежей, заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете Financial Times.
По его словам, турецкая сторона "активно настаивает" на предоставлении скидки на газ, который приобретает у России.
"Турция также просит российский "Газпром" о возможности отсрочки платежа", — добавил министр.
В начале октября агентство Bloomberg писало, что Турция якобы попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года. При этом, по словам источника РИА Новости в Анкаре, сейчас стороны ведут переговоры по цене, а отсрочка платежей не обсуждается и никаких проблем в этом отношении нет.
В середине сентября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Турция будет оплачивать 25 процентов поставок газа в рублях. А 12 октября, выступая на Российской энергетической неделе, Путин выдвинул предложение перенаправить транзит с "Северных потоков" в регион Черного моря и создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что поручил быстро начать работу по этой идее.
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