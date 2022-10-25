09:28 25.10.2022 (обновлено: 10:05 25.10.2022)
Турция рассчитывает на отсрочку части платежей за российский газ
Глава Минфина Небати: Турция попросила "Газпром" об отсрочке части платежей за газ
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Анкара добивается от России скидки на газ, а также отсрочки платежей, заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете Financial Times.
По его словам, турецкая сторона "активно настаивает" на предоставлении скидки на газ, который приобретает у России.
"Турция также просит российский "Газпром" о возможности отсрочки платежа", — добавил министр.
В начале октября агентство Bloomberg писало, что Турция якобы попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года. При этом, по словам источника РИА Новости в Анкаре, сейчас стороны ведут переговоры по цене, а отсрочка платежей не обсуждается и никаких проблем в этом отношении нет.
В середине сентября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Турция будет оплачивать 25 процентов поставок газа в рублях. А 12 октября, выступая на Российской энергетической неделе, Путин выдвинул предложение перенаправить транзит с "Северных потоков" в регион Черного моря и создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что поручил быстро начать работу по этой идее.