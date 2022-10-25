https://ria.ru/20221025/evrosoyuz-1826437130.html

В ЕК заявили о необходимости согласия жителей ЕС на оказание помощи Киеву

В ЕК заявили о необходимости согласия жителей ЕС на оказание помощи Киеву - РИА Новости, 25.10.2022

В ЕК заявили о необходимости согласия жителей ЕС на оказание помощи Киеву

Страны-члены Евросоюза должны продолжать оказывать финансовую поддержку Украине, поскольку в будущем это обойдется дороже, однако для этого необходимо... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:45

2022-10-25T09:45

2022-10-25T09:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

еврокомиссия

евросоюз

нато

вера юрова

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Страны-члены Евросоюза должны продолжать оказывать финансовую поддержку Украине, поскольку в будущем это обойдется дороже, однако для этого необходимо "благословение" граждан Европы, заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС заявила, что ЕС намерен продолжить финансировать Украину в 2023 году, планирует потратить на обеспечение базовых потребностей страны до 18 миллиардов евро.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз, нато, вера юрова