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В ЕК заявили о необходимости согласия жителей ЕС на оказание помощи Киеву - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/evrosoyuz-1826437130.html
В ЕК заявили о необходимости согласия жителей ЕС на оказание помощи Киеву
В ЕК заявили о необходимости согласия жителей ЕС на оказание помощи Киеву - РИА Новости, 25.10.2022
В ЕК заявили о необходимости согласия жителей ЕС на оказание помощи Киеву
Страны-члены Евросоюза должны продолжать оказывать финансовую поддержку Украине, поскольку в будущем это обойдется дороже, однако для этого необходимо... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:45
2022-10-25T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
еврокомиссия
евросоюз
нато
вера юрова
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Страны-члены Евросоюза должны продолжать оказывать финансовую поддержку Украине, поскольку в будущем это обойдется дороже, однако для этого необходимо "благословение" граждан Европы, заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС заявила, что ЕС намерен продолжить финансировать Украину в 2023 году, планирует потратить на обеспечение базовых потребностей страны до 18 миллиардов евро.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз, нато, вера юрова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО, Вера Юрова
09:45 25.10.2022
 
В ЕК заявили о необходимости согласия жителей ЕС на оказание помощи Киеву

Вице-президент ЕК Юрова: ЕС нужно благословение его жителей для дальнейшей помощи Киеву

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Страны-члены Евросоюза должны продолжать оказывать финансовую поддержку Украине, поскольку в будущем это обойдется дороже, однако для этого необходимо "благословение" граждан Европы, заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова.
"Это непросто, и нам нужно снова и снова просить у наших граждан благословения на это. Но если мы не поддержим Украину сейчас, в военном, но также и в финансовом плане, в будущем это будет стоить гораздо дороже", - заявила Юрова в интервью изданию Politico.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС заявила, что ЕС намерен продолжить финансировать Украину в 2023 году, планирует потратить на обеспечение базовых потребностей страны до 18 миллиардов евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
08:00
Запад благословил Киев на ядерную провокацию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕврокомиссияЕвросоюзНАТОВера Юрова
 
 
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