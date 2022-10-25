https://ria.ru/20221025/dzhonson-1826411353.html

СМИ: Джонсон хочет заняться продвижением поддержки Киева

СМИ: Джонсон хочет заняться продвижением поддержки Киева - РИА Новости, 25.10.2022

СМИ: Джонсон хочет заняться продвижением поддержки Киева

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который не стал выдвигать свою кандидатуру на роль нового премьера, хочет заняться продолжением продвижения РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T00:55

2022-10-25T00:55

2022-10-25T00:58

в мире

борис джонсон

риши сунак

лиз трасс

украина

великобритания

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который не стал выдвигать свою кандидатуру на роль нового премьера, хочет заняться продолжением продвижения поддержки Украины западными странами, в том числе продвигать эти идеи в США, пишет газета Financial Times со ссылкой на его союзников.Как добавил один из друзей Джонсона, пока для таких целей нет какой-либо официальной должности, но "Борис очень переживает из-за ситуации на Украине".Экс-премьер Британии Борис Джонсон, несмотря на ожидания, не стал выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/krizis-1812546854.html

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в мире, борис джонсон, риши сунак, лиз трасс, украина, великобритания, сша