00:55 25.10.2022 (обновлено: 00:58 25.10.2022)
СМИ: Джонсон хочет заняться продвижением поддержки Киева
FT: Джонсон хочет заняться продолжением продвижения поддержки Украины западными странами
© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который не стал выдвигать свою кандидатуру на роль нового премьера, хочет заняться продолжением продвижения поддержки Украины западными странами, в том числе продвигать эти идеи в США, пишет газета Financial Times со ссылкой на его союзников.
"Джонсон хочет найти применение позиции, которую он создал, пока был на посту (премьера - ред.), в качестве одного из основных факторов движущей силы западной поддержки Украины в войне против России. Они (союзники Джонсона - ред.) заявили, что он планировал проводить больше времени в Вашингтоне для продвижения идей по межпартийной поддержке Украины в США", - говорится в материале газеты.
Как добавил один из друзей Джонсона, пока для таких целей нет какой-либо официальной должности, но "Борис очень переживает из-за ситуации на Украине".
Экс-премьер Британии Борис Джонсон, несмотря на ожидания, не стал выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина.
В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.