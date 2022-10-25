https://ria.ru/20221025/dym-1826435822.html
Благовещенск заволокло дымом от пожаров в Китае
Благовещенск заволокло дымом от пожаров в Китае - РИА Новости, 25.10.2022
Благовещенск заволокло дымом от пожаров в Китае
Задымленность и запах дыма ощутили во вторник жители Благовещенска из-за пожаров на территории Китая, сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства и... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:38
2022-10-25T09:38
2022-10-25T09:38
благовещенск
китай
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153166/74/1531667411_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_22cde3f2ca414889b656e939db1c6746.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт – РИА Новости. Задымленность и запах дыма ощутили во вторник жители Благовещенска из-за пожаров на территории Китая, сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области."Сегодня, 25 октября, жители Благовещенска отметили задымленность и ощутили запах дыма", - говорится в сообщении.Как сообщили в Региональной диспетчерской службе Амурской авиабазы, причина появления дыма – возгорания на территории Китая, где системы космического мониторинга зафиксировали около 30 термических точек.Южный ветер принес в Благовещенск дым от возгораний, возникших на территории соседнего государства. По прогнозам синоптиков, в среду, 26 октября, направление ветра изменится на северное, и обстановка улучшится.
https://ria.ru/20221025/infektsiya-1826426041.html
благовещенск
китай
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153166/74/1531667411_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_d39151e6b3e4f674cbe4996afde6271b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
благовещенск, китай, амурская область
Благовещенск, Китай, Амурская область
Благовещенск заволокло дымом от пожаров в Китае
Жители Благовещенска отметили задымленность из-за пожаров на территории Китая
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт – РИА Новости. Задымленность и запах дыма ощутили во вторник жители Благовещенска из-за пожаров на территории Китая, сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.
"Сегодня, 25 октября, жители Благовещенска отметили задымленность и ощутили запах дыма", - говорится в сообщении.
Как сообщили в Региональной диспетчерской службе Амурской авиабазы, причина появления дыма – возгорания на территории Китая, где системы космического мониторинга зафиксировали около 30 термических точек.
Южный ветер принес в Благовещенск дым от возгораний, возникших на территории соседнего государства. По прогнозам синоптиков, в среду, 26 октября, направление ветра изменится на северное, и обстановка улучшится.