https://ria.ru/20221025/dym-1826435822.html

Благовещенск заволокло дымом от пожаров в Китае

Благовещенск заволокло дымом от пожаров в Китае - РИА Новости, 25.10.2022

Благовещенск заволокло дымом от пожаров в Китае

Задымленность и запах дыма ощутили во вторник жители Благовещенска из-за пожаров на территории Китая, сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства и... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:38

2022-10-25T09:38

2022-10-25T09:38

благовещенск

китай

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт – РИА Новости. Задымленность и запах дыма ощутили во вторник жители Благовещенска из-за пожаров на территории Китая, сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области."Сегодня, 25 октября, жители Благовещенска отметили задымленность и ощутили запах дыма", - говорится в сообщении.Как сообщили в Региональной диспетчерской службе Амурской авиабазы, причина появления дыма – возгорания на территории Китая, где системы космического мониторинга зафиксировали около 30 термических точек.Южный ветер принес в Благовещенск дым от возгораний, возникших на территории соседнего государства. По прогнозам синоптиков, в среду, 26 октября, направление ветра изменится на северное, и обстановка улучшится.

https://ria.ru/20221025/infektsiya-1826426041.html

благовещенск

китай

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

благовещенск, китай, амурская область