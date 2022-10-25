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Благовещенск заволокло дымом от пожаров в Китае - РИА Новости, 25.10.2022
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Благовещенск заволокло дымом от пожаров в Китае
Благовещенск заволокло дымом от пожаров в Китае - РИА Новости, 25.10.2022
Благовещенск заволокло дымом от пожаров в Китае
Задымленность и запах дыма ощутили во вторник жители Благовещенска из-за пожаров на территории Китая, сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства и... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:38
2022-10-25T09:38
благовещенск
китай
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт – РИА Новости. Задымленность и запах дыма ощутили во вторник жители Благовещенска из-за пожаров на территории Китая, сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области."Сегодня, 25 октября, жители Благовещенска отметили задымленность и ощутили запах дыма", - говорится в сообщении.Как сообщили в Региональной диспетчерской службе Амурской авиабазы, причина появления дыма – возгорания на территории Китая, где системы космического мониторинга зафиксировали около 30 термических точек.Южный ветер принес в Благовещенск дым от возгораний, возникших на территории соседнего государства. По прогнозам синоптиков, в среду, 26 октября, направление ветра изменится на северное, и обстановка улучшится.
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благовещенск, китай, амурская область
Благовещенск, Китай, Амурская область
09:38 25.10.2022
 
Благовещенск заволокло дымом от пожаров в Китае

Жители Благовещенска отметили задымленность из-за пожаров на территории Китая

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкНа набережной реки Амур в городе Благовещенск
На набережной реки Амур в городе Благовещенск - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
На набережной реки Амур в городе Благовещенск. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт – РИА Новости. Задымленность и запах дыма ощутили во вторник жители Благовещенска из-за пожаров на территории Китая, сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.
"Сегодня, 25 октября, жители Благовещенска отметили задымленность и ощутили запах дыма", - говорится в сообщении.
Как сообщили в Региональной диспетчерской службе Амурской авиабазы, причина появления дыма – возгорания на территории Китая, где системы космического мониторинга зафиксировали около 30 термических точек.
Южный ветер принес в Благовещенск дым от возгораний, возникших на территории соседнего государства. По прогнозам синоптиков, в среду, 26 октября, направление ветра изменится на северное, и обстановка улучшится.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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В Приамурье в сельской школе дети массово заразились кишечной инфекцией
 
БлаговещенскКитайАмурская область
 
 
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