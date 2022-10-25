https://ria.ru/20221025/britaniya-1826653910.html

Министр энергетики Британии подал в отставку

Министр энергетики Британии подал в отставку - РИА Новости, 25.10.2022

Министр энергетики Британии подал в отставку

Министр энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Джейкоб Рис-Могг подал в отставку в преддверии перестановок в кабмине после назначения нового... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:24

2022-10-25T15:24

2022-10-25T15:24

в мире

борис джонсон

лиз трасс

великобритания

риши сунак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826652651_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68a7a15eb28a4f0abf6f6000db026024.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министр энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Джейкоб Рис-Могг подал в отставку в преддверии перестановок в кабмине после назначения нового премьер-министра Риши Сунака, сообщает телеканал Sky News."Джейкоб Рис-Могг подал в отставку с поста министра по вопросам бизнеса", - говорится в сообщении телеканала.Британские СМИ сообщают, что новый премьер начнет перестановки в своем правительстве уже во вторник во второй половине дня.В понедельник Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.

https://ria.ru/20221025/stranitsa-1826636470.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, борис джонсон, лиз трасс, великобритания, риши сунак