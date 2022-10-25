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Министр энергетики Британии подал в отставку - РИА Новости, 25.10.2022
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Министр энергетики Британии подал в отставку
Министр энергетики Британии подал в отставку - РИА Новости, 25.10.2022
Министр энергетики Британии подал в отставку
Министр энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Джейкоб Рис-Могг подал в отставку в преддверии перестановок в кабмине после назначения нового... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:24
2022-10-25T15:24
в мире
борис джонсон
лиз трасс
великобритания
риши сунак
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министр энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Джейкоб Рис-Могг подал в отставку в преддверии перестановок в кабмине после назначения нового премьер-министра Риши Сунака, сообщает телеканал Sky News."Джейкоб Рис-Могг подал в отставку с поста министра по вопросам бизнеса", - говорится в сообщении телеканала.Британские СМИ сообщают, что новый премьер начнет перестановки в своем правительстве уже во вторник во второй половине дня.В понедельник Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
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в мире, борис джонсон, лиз трасс, великобритания, риши сунак
В мире, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Великобритания, Риши Сунак
15:24 25.10.2022
 
Министр энергетики Британии подал в отставку

Министр энергетики Британии Рис-Могг подал в отставку в преддверии перестановок

© AFP 2022 / Isabel InfantesМинистр энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Джейкоб Рис-Могг
Министр энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Джейкоб Рис-Могг - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / Isabel Infantes
Министр энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Джейкоб Рис-Могг . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министр энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Джейкоб Рис-Могг подал в отставку в преддверии перестановок в кабмине после назначения нового премьер-министра Риши Сунака, сообщает телеканал Sky News.
"Джейкоб Рис-Могг подал в отставку с поста министра по вопросам бизнеса", - говорится в сообщении телеканала.
Британские СМИ сообщают, что новый премьер начнет перестановки в своем правительстве уже во вторник во второй половине дня.
В понедельник Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
14:45
Страница канцелярии премьера Британии в Twitter передана офису Сунака
 
В миреБорис ДжонсонЛиз ТрассВеликобританияРиши Сунак
 
 
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