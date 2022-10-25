https://ria.ru/20221025/bezopasnost-1826458851.html

Важно обеспечить безопасность информационной структуры, заявил Кириенко

Важно обеспечить безопасность информационной структуры, заявил Кириенко - РИА Новости, 25.10.2022

Важно обеспечить безопасность информационной структуры, заявил Кириенко

Сейчас как никогда важно мобилизовать все усилия, чтобы обеспечить технологическую независимость и безопасность информационной структуры России. В то числе с... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:05

2022-10-25T11:05

2022-10-25T11:05

сергей кириенко

россия

безопасность

технологии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сейчас как никогда важно мобилизовать все усилия, чтобы обеспечить технологическую независимость и безопасность информационной структуры России. В то числе с учетом вхождения в РФ новых регионов, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Сейчас как никогда важно мобилизовать все усилия, чтобы обеспечить иммунитет, технологическую независимость и безопасность информационной структуры страны. В том числе с учётом новых территорий, где проживают миллионы наших граждан", - говорится в приветствии Кириенко участникам форума "Спектр-2022".Он добавил, что важно не допустить распространение киберугроз, помочь восстановить необходимую инфраструктуру и предоставить качественную и доступную связь.

https://ria.ru/20221024/vooruzhenie-1826317721.html

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сергей кириенко, россия, безопасность, технологии