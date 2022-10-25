https://ria.ru/20221025/berri-1826680312.html

Председатель британской Консервативной партии Берри подал в отставку

Председатель британской Консервативной партии Берри подал в отставку - РИА Новости, 25.10.2022

Председатель британской Консервативной партии Берри подал в отставку

Председатель правящей в Британии Консервативной партии Джейк Берри сообщил, что ушел с должности после назначения премьер-министром Риши Сунака. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:25

2022-10-25T16:25

2022-10-25T16:35

в мире

риши сунак

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826685042_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_85e1b1bba20d714dda985a4d739590a4.jpg

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Председатель правящей в Британии Консервативной партии Джейк Берри сообщил, что ушел с должности после назначения премьер-министром Риши Сунака.Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должности нового премьер-министра и поручил ему сформировать правительство.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.

https://ria.ru/20221025/bayden-1826660583.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, риши сунак, великобритания