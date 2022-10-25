16:25 25.10.2022 (обновлено: 16:35 25.10.2022)
Председатель британской Консервативной партии Берри подал в отставку
Председатель правящей в Британии Консервативной партии Джейк Берри подал в отставку
Председатель британской консервативной партии Джейк Берри. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Председатель правящей в Британии Консервативной партии Джейк Берри сообщил, что ушел с должности после назначения премьер-министром Риши Сунака.
"(Для меня) было честью служить на посту председателя Консервативной партии, но все хорошие вещи должны подходить к концу", - написал он в своем Twitter.
Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должности нового премьер-министра и поручил ему сформировать правительство.
В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.