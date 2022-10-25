Байден: США не хотят сворачивать контакты с Россией по поводу заключенных
Байден: США поддерживают постоянные контакты с Россией по поводу обмена заключенными
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. США поддерживают постоянные контакты с Россией по поводу обмена заключенными и не намерены их сворачивать, несмотря на отсутствие позитивного отклика на свои предложения, заявил американский президент Джо Байден.
Белый дом ранее осудил решение Московского областного суда, который во вторник признал законным приговор в виде девяти лет колонии, вынесенный американской баскетболистке Бриттни Грайнер за контрабанду гашишного масла.
"Мы в постоянном контакте с российскими властями, чтобы вернуть Бриттни и других. Пока мы не получили позитивного ответа, но мы не останавливаемся", - сказал Байден журналистам.
Администрация США заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение, но согласия на него не получила. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.
Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".