https://ria.ru/20221025/bayden-1826780682.html

Байден: США не хотят сворачивать контакты с Россией по поводу заключенных

Байден: США не хотят сворачивать контакты с Россией по поводу заключенных - РИА Новости, 25.10.2022

Байден: США не хотят сворачивать контакты с Россией по поводу заключенных

США поддерживают постоянные контакты с Россией по поводу обмена заключенными и не намерены их сворачивать, несмотря на отсутствие позитивного отклика на свои... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T22:28

2022-10-25T22:28

2022-10-25T22:28

в мире

джо байден

бриттни грайнер

пол уилан

россия

сша

вашингтон (штат)

московский областной суд

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. США поддерживают постоянные контакты с Россией по поводу обмена заключенными и не намерены их сворачивать, несмотря на отсутствие позитивного отклика на свои предложения, заявил американский президент Джо Байден.Белый дом ранее осудил решение Московского областного суда, который во вторник признал законным приговор в виде девяти лет колонии, вынесенный американской баскетболистке Бриттни Грайнер за контрабанду гашишного масла.Администрация США заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение, но согласия на него не получила. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".

https://ria.ru/20221022/arktika-1825717068.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, джо байден, бриттни грайнер, пол уилан, россия, сша, вашингтон (штат), московский областной суд