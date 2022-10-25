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Байден: США не хотят сворачивать контакты с Россией по поводу заключенных - РИА Новости, 25.10.2022
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Байден: США не хотят сворачивать контакты с Россией по поводу заключенных
Байден: США не хотят сворачивать контакты с Россией по поводу заключенных - РИА Новости, 25.10.2022
Байден: США не хотят сворачивать контакты с Россией по поводу заключенных
США поддерживают постоянные контакты с Россией по поводу обмена заключенными и не намерены их сворачивать, несмотря на отсутствие позитивного отклика на свои... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T22:28
2022-10-25T22:28
в мире
джо байден
бриттни грайнер
пол уилан
россия
сша
вашингтон (штат)
московский областной суд
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. США поддерживают постоянные контакты с Россией по поводу обмена заключенными и не намерены их сворачивать, несмотря на отсутствие позитивного отклика на свои предложения, заявил американский президент Джо Байден.Белый дом ранее осудил решение Московского областного суда, который во вторник признал законным приговор в виде девяти лет колонии, вынесенный американской баскетболистке Бриттни Грайнер за контрабанду гашишного масла.Администрация США заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение, но согласия на него не получила. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".
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россия
сша
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в мире, джо байден, бриттни грайнер, пол уилан, россия, сша, вашингтон (штат), московский областной суд
В мире, Джо Байден, Бриттни Грайнер, Пол Уилан, Россия, США, Вашингтон (штат), Московский областной суд
22:28 25.10.2022
 
Байден: США не хотят сворачивать контакты с Россией по поводу заключенных

Байден: США поддерживают постоянные контакты с Россией по поводу обмена заключенными

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. США поддерживают постоянные контакты с Россией по поводу обмена заключенными и не намерены их сворачивать, несмотря на отсутствие позитивного отклика на свои предложения, заявил американский президент Джо Байден.
Белый дом ранее осудил решение Московского областного суда, который во вторник признал законным приговор в виде девяти лет колонии, вынесенный американской баскетболистке Бриттни Грайнер за контрабанду гашишного масла.
"Мы в постоянном контакте с российскими властями, чтобы вернуть Бриттни и других. Пока мы не получили позитивного ответа, но мы не останавливаемся", - сказал Байден журналистам.
Администрация США заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение, но согласия на него не получила. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.
Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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В миреДжо БайденБриттни ГрайнерПол УиланРоссияСШАВашингтон (штат)Московский областной суд
 
 
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