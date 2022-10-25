https://ria.ru/20221025/bayden-1826660583.html

Байден опозорился, пытаясь произнести имя нового премьер-министра Британии

Байден опозорился, пытаясь произнести имя нового премьер-министра Британии - РИА Новости, 25.10.2022

Байден опозорился, пытаясь произнести имя нового премьер-министра Британии

Президент США Джо Байден неправильно произнес имя экс-главы Минфина Соединенного Королевства Риши Сунака во время поздравления с назначением на должность главы... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:37

2022-10-25T15:37

2022-10-25T16:50

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден неправильно произнес имя экс-главы Минфина Соединенного Королевства Риши Сунака во время поздравления с назначением на должность главы правительства, сообщил The Telegraph."Байден во время мероприятия в Белом доме, организованного по случаю индийского праздника Дивали, подчеркнул важность того, что впервые потомку иммигрантов из Индии удалось занять высший политический пост в стране. Однако он допустил ошибку в имени британского коллеги, назвав его "Раши Санук", — говорится в статье.Читатели газеты в комментариях выразили негодование из-за случившегося."Байден — расист. Он сделал это преднамеренно", — написал один из пользователей."Это очень плохая шутка, Джим или Джей", — сыронизировал британец."Могло бы быть и хуже. Байден хотя бы попытался произнести имя Сунака. А мог ведь и не вспомнить его", — заключил комментатор.В понедельник Риши Сунака избрали главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак станет уже третьим главой правительства Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс возглавляла кабмин лишь 44 дня до объявления о своей отставке из-за критики нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20221025/bayden-1826418475.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, риши сунак, джо байден, сша, великобритания