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Министр по делам Уэльса в Британии подал в отставку - РИА Новости, 25.10.2022
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Министр по делам Уэльса в Британии подал в отставку
Министр по делам Уэльса в Британии подал в отставку - РИА Новости, 25.10.2022
Министр по делам Уэльса в Британии подал в отставку
Министр по делам Уэльса в Великобритании Роберт Бакленд заявил, что подал в отставку после назначения премьер-министром Риши Сунака. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:42
2022-10-25T17:42
в мире
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Министр по делам Уэльса в Великобритании Роберт Бакленд заявил, что подал в отставку после назначения премьер-министром Риши Сунака."Я пишу, чтобы подать в отставку из правительства", - заявил он в официальном письме, опубликованном в его Twitter.Бакленд поздравил Сунака с назначением на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства и выразил ему свою поддержку.Кроме того, о своей отставке заявил министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Ранил Джаявардена.Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Саймон Кларк и министр образования Кит Мальтхаус также сообщили в Twitter, что больше не занимают свои должности на фоне перестановок в правительстве.Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должность нового премьер-министра и поручил ему сформировать правительство.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
https://ria.ru/20221025/oshibki-1826634445.html
https://ria.ru/20221025/dzhonson-1826411353.html
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в мире, риши сунак, великобритания
В мире, Риши Сунак, Великобритания
17:42 25.10.2022
 
Министр по делам Уэльса в Британии подал в отставку

Министр по делам Уэльса в Британии Роберт Бакленд подал в отставку

© AFP 2022 / Isabel InfantesРоберт Бакленд
Роберт Бакленд - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / Isabel Infantes
Роберт Бакленд . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Министр по делам Уэльса в Великобритании Роберт Бакленд заявил, что подал в отставку после назначения премьер-министром Риши Сунака.
"Я пишу, чтобы подать в отставку из правительства", - заявил он в официальном письме, опубликованном в его Twitter.
Бакленд поздравил Сунака с назначением на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства и выразил ему свою поддержку.
Кроме того, о своей отставке заявил министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Ранил Джаявардена.
Риши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Премьер-министр Британии Сунак рассказал об ошибках прошлого правительства
Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Саймон Кларк и министр образования Кит Мальтхаус также сообщили в Twitter, что больше не занимают свои должности на фоне перестановок в правительстве.
Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должность нового премьер-министра и поручил ему сформировать правительство.
В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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