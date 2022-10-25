https://ria.ru/20221025/baklend-1826719096.html

Министр по делам Уэльса в Британии подал в отставку

Министр по делам Уэльса в Британии подал в отставку - РИА Новости, 25.10.2022

Министр по делам Уэльса в Британии подал в отставку

Министр по делам Уэльса в Великобритании Роберт Бакленд заявил, что подал в отставку после назначения премьер-министром Риши Сунака. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:42

2022-10-25T17:42

2022-10-25T17:42

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Министр по делам Уэльса в Великобритании Роберт Бакленд заявил, что подал в отставку после назначения премьер-министром Риши Сунака."Я пишу, чтобы подать в отставку из правительства", - заявил он в официальном письме, опубликованном в его Twitter.Бакленд поздравил Сунака с назначением на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства и выразил ему свою поддержку.Кроме того, о своей отставке заявил министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Ранил Джаявардена.Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Саймон Кларк и министр образования Кит Мальтхаус также сообщили в Twitter, что больше не занимают свои должности на фоне перестановок в правительстве.Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должность нового премьер-министра и поручил ему сформировать правительство.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.

https://ria.ru/20221025/oshibki-1826634445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, риши сунак, великобритания