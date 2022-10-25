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В ЕС признали намерение конфисковать российские активы - РИА Новости, 25.10.2022
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В ЕС признали намерение конфисковать российские активы
В ЕС признали намерение конфисковать российские активы - РИА Новости, 25.10.2022
В ЕС признали намерение конфисковать российские активы
Для конфискации замороженных в ЕС активов России и их использования, в том числе на нужды восстановления Украины, необходима правовая база, которой пока нет,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:11
2022-10-25T14:17
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Для конфискации замороженных в ЕС активов России и их использования, в том числе на нужды восстановления Украины, необходима правовая база, которой пока нет, предстоит много работы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Лидеры ЕС на прошлой неделе поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим"."Наша цель - не только заморозка, но и конфискация активов… Мы работаем над этим, создали рабочую группу. Также работают международные эксперты… В частности, они устанавливают, какие правовые основы нужны для того, чтобы конфисковать уже замороженные активы и использовать их для финансирования восстановления Украины. Так что такое желание есть, но это не просто с правовой точки зрения, предстоит много работы", - сказала фон дер Ляйен.Глава ЕК во вторник принимает участие в конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине. Фон дер Ляйен пообещала профинансировать экстренное восстановление энергетической инфраструктуры Украины на миллиард евро.
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урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, россия
Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Россия
13:11 25.10.2022 (обновлено: 14:17 25.10.2022)
 
В ЕС признали намерение конфисковать российские активы

Глава ЕК фон дер Ляйен назвала целью ЕС конфискацию активов России в пользу Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Для конфискации замороженных в ЕС активов России и их использования, в том числе на нужды восстановления Украины, необходима правовая база, которой пока нет, предстоит много работы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Лидеры ЕС на прошлой неделе поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
"Наша цель - не только заморозка, но и конфискация активов… Мы работаем над этим, создали рабочую группу. Также работают международные эксперты… В частности, они устанавливают, какие правовые основы нужны для того, чтобы конфисковать уже замороженные активы и использовать их для финансирования восстановления Украины. Так что такое желание есть, но это не просто с правовой точки зрения, предстоит много работы", - сказала фон дер Ляйен.
Глава ЕК во вторник принимает участие в конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине. Фон дер Ляйен пообещала профинансировать экстренное восстановление энергетической инфраструктуры Украины на миллиард евро.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 12:54
Многие российские активы были сворованы Западом, заявил Песков
 
Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзРоссия
 
 
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