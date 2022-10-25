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Минцифры подтвердило планы запуска сети 5G в России к 2024 году - РИА Новости, 25.10.2022
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Минцифры подтвердило планы запуска сети 5G в России к 2024 году
Минцифры подтвердило планы запуска сети 5G в России к 2024 году - РИА Новости, 25.10.2022
Минцифры подтвердило планы запуска сети 5G в России к 2024 году
Запуск сети 5G в России запланирован к 2024 году, заявила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:00
2022-10-25T14:00
технологии
бэлла черкесова
россия
москва
максут шадаев
самарканд
снг
рсс
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САМАРКАНД, 25 окт – РИА Новости. Запуск сети 5G в России запланирован к 2024 году, заявила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова.Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети 5G 10 городов-миллионников должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 миллиона человек - к 2024 году. Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что сети 5G будут строиться в РФ только на отечественном оборудовании."В целом, у нас пока в планах запуск 5G к 2024 году. Ну, есть ещё понятно много над чем работать", - сказала Черкесова, выступая в Самарканде во вторник, где проходят заседания Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи (РСС) и Координационного совета государств–участников СНГ по информатизации при РСС.По ее данным, по итогам 2021 года в восьми регионах и городах РФ - Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Казань, Набережные Челны, Томск, республика Хакасия реализуются пилотные проекты внедрения 5G.Замминистра сообщила, что согласно аналитическим исследованиям, с августа 2020 по октябрь 2021 года на базе 146 практик применения 5G из 34 стран активнее других технологии 5G применяются в таких услугах, как искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей."В исследование включено шестнадцать российских проектов в текущем году с применением 5G, что в два раза больше по сравнению со обзором прошлого периода, куда вошли только восемь российских проектов", - отметила Черкесова.По ее оценке, такая динамика говорит о расширении прикладного применения 5G в РФ. "Даже, если по-честному, c учетом отсутствия достаточно большого объёма выделенных частот, утверждённых стандартов для запуска 5G", - добавила Черкесова.В начале июля Минцифры РФ предложило передать частоты 24,25-27,5 ГГц, которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей пятого поколения. Также предлагалось сделать гражданскими полосы в диапазоне 4 ГГц, что поможет операторам упростить проведение необходимой экспертизы для сетей 5G и получить гарантии использования диапазона. Отмечалось, что часть инициатив может вступить в силу с 2023 года, и они помогут повысить скорость интернета и облегчат внедрение 5G в России.
https://ria.ru/20221025/svyaz-1826453872.html
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технологии, бэлла черкесова, россия, москва, максут шадаев, самарканд, снг, рсс
Технологии, Бэлла Черкесова, Россия, Москва, Максут Шадаев, Самарканд, СНГ, РСС
14:00 25.10.2022
 
Минцифры подтвердило планы запуска сети 5G в России к 2024 году

В Минцифры подтвердили, что запуск сети 5G в России запланирован к 2024 году

© РИА Новости / Максим Туманов / Перейти в медиабанкОткрытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Максим Туманов
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Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G. Архивное фото
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САМАРКАНД, 25 окт – РИА Новости. Запуск сети 5G в России запланирован к 2024 году, заявила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова.
Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети 5G 10 городов-миллионников должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 миллиона человек - к 2024 году. Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что сети 5G будут строиться в РФ только на отечественном оборудовании.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
10:54
Чернышенко призвал скорректировать планы развития отрасли связи
"В целом, у нас пока в планах запуск 5G к 2024 году. Ну, есть ещё понятно много над чем работать", - сказала Черкесова, выступая в Самарканде во вторник, где проходят заседания Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи (РСС) и Координационного совета государств–участников СНГ по информатизации при РСС.
По ее данным, по итогам 2021 года в восьми регионах и городах РФ - Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Казань, Набережные Челны, Томск, республика Хакасия реализуются пилотные проекты внедрения 5G.
Замминистра сообщила, что согласно аналитическим исследованиям, с августа 2020 по октябрь 2021 года на базе 146 практик применения 5G из 34 стран активнее других технологии 5G применяются в таких услугах, как искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей.
"В исследование включено шестнадцать российских проектов в текущем году с применением 5G, что в два раза больше по сравнению со обзором прошлого периода, куда вошли только восемь российских проектов", - отметила Черкесова.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
13:39
На "Госуслугах" появился раздел по кибербезопасности
По ее оценке, такая динамика говорит о расширении прикладного применения 5G в РФ. "Даже, если по-честному, c учетом отсутствия достаточно большого объёма выделенных частот, утверждённых стандартов для запуска 5G", - добавила Черкесова.
В начале июля Минцифры РФ предложило передать частоты 24,25-27,5 ГГц, которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей пятого поколения. Также предлагалось сделать гражданскими полосы в диапазоне 4 ГГц, что поможет операторам упростить проведение необходимой экспертизы для сетей 5G и получить гарантии использования диапазона. Отмечалось, что часть инициатив может вступить в силу с 2023 года, и они помогут повысить скорость интернета и облегчат внедрение 5G в России.
Сервер - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
11:29
Минцифры рекомендовало госкомпаниям удвоить расходы на телекомоборудование
 
ТехнологииБэлла ЧеркесоваРоссияМоскваМаксут ШадаевСамаркандСНГРСС
 
 
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