11:33 24.10.2022 (обновлено: 15:44 24.10.2022)
В Сети высмеяли заявление Зеленского о финансовой помощи МВФ
Пользователи Twitter высмеяли заявление Зеленского об экстренной помощи МВФ
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили высказывание президента Украины Владимира Зеленского о получении экстренной помощи от МВФ в размере 1,3 миллиарда долларов.
Украинский лидер заявил, что провел беседу с директором-распорядителем организации Кристалиной Георгиевой, выразил благодарность за транш и пообещал ей, что страна как можно скорее пройдет программу мониторинга МВФ.
Однако в комментариях к публикации Зеленского о разговоре пользователи раскритиковали решение международного финансового объединения о выделении средств.
"Диалог? Тебе нужны только миллиарды", — написал один из пользователей.
"Понятия не имею, почему МВФ в качестве главного кредитора вкладывается в войну… Вообще-то, это против правил", — удивился другой.
"Ты слишком много попрошайничаешь, ты стал главным попрошайкой мира", — отметил третий.
"На что идут все эти миллионы?" — возмутился TradingMetamorphosis.
"Еще 1,3 миллиарда на отмывание. Сколько процентов от этой суммы получит Зеленский?" — задался вопросом один из юзеров.
"Ты всегда принимаешь приказы от других стран, Я надеюсь, что ты, как Лиз Трасс, скоро уйдешь в отставку. Так будет лучше для людей Украины", — заключил David.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.