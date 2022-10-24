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В Сети высмеяли заявление Зеленского о финансовой помощи МВФ - РИА Новости, 24.10.2022
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В Сети высмеяли заявление Зеленского о финансовой помощи МВФ
В Сети высмеяли заявление Зеленского о финансовой помощи МВФ - РИА Новости, 24.10.2022
В Сети высмеяли заявление Зеленского о финансовой помощи МВФ
Пользователи Twitter негативно оценили высказывание президента Украины Владимира Зеленского о получении экстренной помощи от МВФ в размере 1,3 миллиарда... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:33
2022-10-24T15:44
в мире
владимир зеленский
кристалина георгиева
лиз трасс
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили высказывание президента Украины Владимира Зеленского о получении экстренной помощи от МВФ в размере 1,3 миллиарда долларов.Украинский лидер заявил, что провел беседу с директором-распорядителем организации Кристалиной Георгиевой, выразил благодарность за транш и пообещал ей, что страна как можно скорее пройдет программу мониторинга МВФ.Однако в комментариях к публикации Зеленского о разговоре пользователи раскритиковали решение международного финансового объединения о выделении средств."Диалог? Тебе нужны только миллиарды", — написал один из пользователей."Понятия не имею, почему МВФ в качестве главного кредитора вкладывается в войну… Вообще-то, это против правил", — удивился другой."Ты слишком много попрошайничаешь, ты стал главным попрошайкой мира", — отметил третий."На что идут все эти миллионы?" — возмутился TradingMetamorphosis."Еще 1,3 миллиарда на отмывание. Сколько процентов от этой суммы получит Зеленский?" — задался вопросом один из юзеров."Ты всегда принимаешь приказы от других стран, Я надеюсь, что ты, как Лиз Трасс, скоро уйдешь в отставку. Так будет лучше для людей Украины", — заключил David.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://radiosputnik.ria.ru/20221024/volodin-1826200400.html
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в мире, владимир зеленский, кристалина георгиева, лиз трасс, украина, сша, киев, twitter, мвф, нато
В мире, Владимир Зеленский, Кристалина Георгиева, Лиз Трасс, Украина, США, Киев, Twitter, МВФ, НАТО
11:33 24.10.2022 (обновлено: 15:44 24.10.2022)
 
В Сети высмеяли заявление Зеленского о финансовой помощи МВФ

Пользователи Twitter высмеяли заявление Зеленского об экстренной помощи МВФ

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили высказывание президента Украины Владимира Зеленского о получении экстренной помощи от МВФ в размере 1,3 миллиарда долларов.
Украинский лидер заявил, что провел беседу с директором-распорядителем организации Кристалиной Георгиевой, выразил благодарность за транш и пообещал ей, что страна как можно скорее пройдет программу мониторинга МВФ.
Однако в комментариях к публикации Зеленского о разговоре пользователи раскритиковали решение международного финансового объединения о выделении средств.
"Диалог? Тебе нужны только миллиарды", — написал один из пользователей.
"Понятия не имею, почему МВФ в качестве главного кредитора вкладывается в войну… Вообще-то, это против правил", — удивился другой.
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"Ты слишком много попрошайничаешь, ты стал главным попрошайкой мира", — отметил третий.
"На что идут все эти миллионы?" — возмутился TradingMetamorphosis.
"Еще 1,3 миллиарда на отмывание. Сколько процентов от этой суммы получит Зеленский?" — задался вопросом один из юзеров.
"Ты всегда принимаешь приказы от других стран, Я надеюсь, что ты, как Лиз Трасс, скоро уйдешь в отставку. Так будет лучше для людей Украины", — заключил David.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреВладимир ЗеленскийКристалина ГеоргиеваЛиз ТрассУкраинаСШАКиевTwitterМВФНАТО
 
 
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