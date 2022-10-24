https://ria.ru/20221024/zelenskiy-1826213027.html

В Сети высмеяли заявление Зеленского о финансовой помощи МВФ

В Сети высмеяли заявление Зеленского о финансовой помощи МВФ - РИА Новости, 24.10.2022

В Сети высмеяли заявление Зеленского о финансовой помощи МВФ

Пользователи Twitter негативно оценили высказывание президента Украины Владимира Зеленского о получении экстренной помощи от МВФ в размере 1,3 миллиарда... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:33

2022-10-24T11:33

2022-10-24T15:44

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили высказывание президента Украины Владимира Зеленского о получении экстренной помощи от МВФ в размере 1,3 миллиарда долларов.Украинский лидер заявил, что провел беседу с директором-распорядителем организации Кристалиной Георгиевой, выразил благодарность за транш и пообещал ей, что страна как можно скорее пройдет программу мониторинга МВФ.Однако в комментариях к публикации Зеленского о разговоре пользователи раскритиковали решение международного финансового объединения о выделении средств."Диалог? Тебе нужны только миллиарды", — написал один из пользователей."Понятия не имею, почему МВФ в качестве главного кредитора вкладывается в войну… Вообще-то, это против правил", — удивился другой."Ты слишком много попрошайничаешь, ты стал главным попрошайкой мира", — отметил третий."На что идут все эти миллионы?" — возмутился TradingMetamorphosis."Еще 1,3 миллиарда на отмывание. Сколько процентов от этой суммы получит Зеленский?" — задался вопросом один из юзеров."Ты всегда принимаешь приказы от других стран, Я надеюсь, что ты, как Лиз Трасс, скоро уйдешь в отставку. Так будет лучше для людей Украины", — заключил David.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://radiosputnik.ria.ru/20221024/volodin-1826200400.html

https://ria.ru/20221023/zelenskiy-1826142494.html

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сша

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в мире, владимир зеленский, кристалина георгиева, лиз трасс, украина, сша, киев, twitter, мвф, нато