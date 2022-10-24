https://ria.ru/20221024/vtb-1826329446.html

ВТБ Лизинг поставит "Ростелекому" программные комплексы на 5,7 млрд рублей

ВТБ Лизинг поставит "Ростелекому" программные комплексы на 5,7 млрд рублей - РИА Новости, 24.10.2022

ВТБ Лизинг поставит "Ростелекому" программные комплексы на 5,7 млрд рублей

ГК ВТБ Лизинг и "Ростелеком" заключили сделку на поставку 48 аппаратно-программных комплексов общей стоимостью около 5,7 миллиарда рублей с НДС, сообщает... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:34

2022-10-24T16:34

2022-10-24T16:34

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. ГК ВТБ Лизинг и "Ростелеком" заключили сделку на поставку 48 аппаратно-программных комплексов общей стоимостью около 5,7 миллиарда рублей с НДС, сообщает пресс-служба ВТБ.Техника предоставляется в финансовый лизинг сроком на пять лет.С "Ростелекомом" и его дочерними компаниями ВТБ Лизинг сотрудничает с июня 2019 года. С этого времени компания передала группе оборудование на 18 миллиардов рублей с НДС. Был заключен пул лизинговых сделок на поставку сетевого и серверного оборудования, систем хранения данных, а также широкого перечня телекоммуникационной и IT-техники. Большая часть поставок осуществлялась для обеспечения оказания услуг по государственным контрактам в рамках проектов цифровизации экономики РФ.Как отмечает пресс-служба, по итогам первого полугодия 2022 года ВТБ Лизинг остался лидером по объему портфеля в сегменте телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров в рейтинге Эксперт РА (платежи к получению – 15 миллиардов рублей). За 6 месяцев 2022 года компания поставила клиентам имущество на сумму 102 миллиона рублей с НДС."Мы продолжаем сотрудничество с "Ростелеком", который включен в перечень системообразующих предприятий страны, в рамках стратегически важных задач. Финансируем национальные проекты и поставляем оборудование для их реализации. Благодаря глубокой экспертизе и гибким подходам к определению условий сделок находим способы поддержать бизнес наших клиентов и обеспечить их необходимыми ресурсами. Важно, что лизинговые инструменты остаются востребованными в условиях, когда необходимы сбалансированные решения для реализации инвестиционных проектов", — прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Сергей Клюшников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, россия, экономика, втб лизинг