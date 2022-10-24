15:01 24.10.2022 (обновлено: 15:48 24.10.2022)
"Нам самим нужен план Маршалла!" Разъяренные немцы обрушились на Шольца
Читатели немецкой газеты Welt потребовали от Шольца восстановления Германии, а не Украины
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt резко раскритиковали идею канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен разработать "план Маршалла" для Украины.
Многие комментаторы предположили, что экономическая помощь может потребоваться для самой Германии из-за неудачной политики немецких и общеевропейских властей.
"Если немецкая политика последних нескольких лет будет продолжаться в том же духе, план Маршалла больше понадобится для нас самих", — написал Rainer T.
"План Маршалла для Украины? Наш канцлер скорее должен разработать план Маршалла для долины реки Ар, но это же было бы действием для нашего народа, это же невозможно! Мы лучше поможем, чтобы на Украине все было разрушено, чтобы мы могли ее восстановить!" — возмутился Thomas P.
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"Может, тогда после реконструкции мы все переедем на Украину?" — сыронизировала Claudia C.
"Может, политикам расскажут, что такое план Маршалла? Это были возвратные кредиты. <…> Но Украина не имеет ни экономической мощи, ни кредитоспособности, ни каких-либо полезных активов, потому что они уже принадлежат иностранным инвесторам!" — выразил мнение Hans Jürgen R.
"Еще ничего не закончилось, и никто не знает, когда и как закончится конфликт. У меня сложилось впечатление, что он в конечном счете погубит Германию", — предположил Günter S.
В августе Шольц заявил, что восстановление Украины будет более масштабным, чем план Маршалла, и обойдется в миллиарды. По его словам, обсуждение этой программы велось между G7 и Евросоюзом. Немецкий канцлер отметил, что вопросы заключения мира находятся в компетенции исключительно украинцев.
В мае Еврокомиссия анонсировала предоставление Украине поддержки в размере до девяти миллиардов евро. В августе Киев получил миллиард из этой суммы. В октябре европейские власти согласовали выделение еще пяти миллиардов, два из которых перевели 18 октября. ЕК намерена предоставить до конца года еще три миллиарда евро из анонсированного пакета помощи, однако этот транш остается несогласованным.
Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.