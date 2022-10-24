https://ria.ru/20221024/vosstanovlenie-1826292502.html

"Нам самим нужен план Маршалла!" Разъяренные немцы обрушились на Шольца

"Нам самим нужен план Маршалла!" Разъяренные немцы обрушились на Шольца - РИА Новости, 24.10.2022

"Нам самим нужен план Маршалла!" Разъяренные немцы обрушились на Шольца

Читатели немецкой газеты Die Welt резко раскритиковали идею канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен разработать "план Маршалла" РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:01

2022-10-24T15:01

2022-10-24T15:48

в мире

олаф шольц

урсула фон дер ляйен

владимир путин

украина

германия

киев

еврокомиссия

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt резко раскритиковали идею канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен разработать "план Маршалла" для Украины.Многие комментаторы предположили, что экономическая помощь может потребоваться для самой Германии из-за неудачной политики немецких и общеевропейских властей."План Маршалла для Украины? Наш канцлер скорее должен разработать план Маршалла для долины реки Ар, но это же было бы действием для нашего народа, это же невозможно! Мы лучше поможем, чтобы на Украине все было разрушено, чтобы мы могли ее восстановить!" — возмутился Thomas P."Может, тогда после реконструкции мы все переедем на Украину?" — сыронизировала Claudia C."Еще ничего не закончилось, и никто не знает, когда и как закончится конфликт. У меня сложилось впечатление, что он в конечном счете погубит Германию", — предположил Günter S.В августе Шольц заявил, что восстановление Украины будет более масштабным, чем план Маршалла, и обойдется в миллиарды. По его словам, обсуждение этой программы велось между G7 и Евросоюзом. Немецкий канцлер отметил, что вопросы заключения мира находятся в компетенции исключительно украинцев.В мае Еврокомиссия анонсировала предоставление Украине поддержки в размере до девяти миллиардов евро. В августе Киев получил миллиард из этой суммы. В октябре европейские власти согласовали выделение еще пяти миллиардов, два из которых перевели 18 октября. ЕК намерена предоставить до конца года еще три миллиарда евро из анонсированного пакета помощи, однако этот транш остается несогласованным.Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.

https://ria.ru/20221006/germaniya-1821829188.html

https://ria.ru/20221021/germaniya-1825552027.html

https://ria.ru/20221024/germaniya-1826236832.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, олаф шольц, урсула фон дер ляйен, владимир путин, украина, германия, киев, еврокомиссия, g7