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В Белоруссии заявили о перебоях в работе платежной системы VISA - РИА Новости, 24.10.2022
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В Белоруссии заявили о перебоях в работе платежной системы VISA
В Белоруссии заявили о перебоях в работе платежной системы VISA - РИА Новости, 24.10.2022
В Белоруссии заявили о перебоях в работе платежной системы VISA
В Белоруссии фиксируются перебои канала связи с международной платежной системой VISA, сообщает в понедельник интернет-сайт Банковского процессингового центра. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:38
2022-10-24T13:57
экономика
белоруссия
visa, inc.
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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. В Белоруссии фиксируются перебои канала связи с международной платежной системой VISA, сообщает в понедельник интернет-сайт Банковского процессингового центра."ОАО "Банковский процессинговый центр" информирует, что в настоящее время имеет место недоступность канала связи с международной платежной системой VISA. В связи с этим возможны отказы в обслуживании клиентов по картам международной платежной системы VISA. Специалистами прилагаются совместные усилия для восстановления канала связи в максимально сжатые сроки", - говорится в сообщении.
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Дарья Буймова
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экономика, белоруссия, visa, inc.
Экономика, Белоруссия, Visa, Inc.
13:38 24.10.2022 (обновлено: 13:57 24.10.2022)
 
В Белоруссии заявили о перебоях в работе платежной системы VISA

Белорусский регулятор заявил о перебоях канала связи с платежной системой VISA

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 окт – РИА Новости. В Белоруссии фиксируются перебои канала связи с международной платежной системой VISA, сообщает в понедельник интернет-сайт Банковского процессингового центра.
"ОАО "Банковский процессинговый центр" информирует, что в настоящее время имеет место недоступность канала связи с международной платежной системой VISA. В связи с этим возможны отказы в обслуживании клиентов по картам международной платежной системы VISA. Специалистами прилагаются совместные усилия для восстановления канала связи в максимально сжатые сроки", - говорится в сообщении.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 02:36
Visa оценила убытки после ухода из России
 
ЭкономикаБелоруссияVisa, Inc.
 
 
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