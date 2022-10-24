https://ria.ru/20221024/visa-1826254841.html

В Белоруссии заявили о перебоях в работе платежной системы VISA

В Белоруссии заявили о перебоях в работе платежной системы VISA - РИА Новости, 24.10.2022

В Белоруссии заявили о перебоях в работе платежной системы VISA

В Белоруссии фиксируются перебои канала связи с международной платежной системой VISA, сообщает в понедельник интернет-сайт Банковского процессингового центра. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:38

2022-10-24T13:38

2022-10-24T13:57

экономика

белоруссия

visa, inc.

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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. В Белоруссии фиксируются перебои канала связи с международной платежной системой VISA, сообщает в понедельник интернет-сайт Банковского процессингового центра."ОАО "Банковский процессинговый центр" информирует, что в настоящее время имеет место недоступность канала связи с международной платежной системой VISA. В связи с этим возможны отказы в обслуживании клиентов по картам международной платежной системы VISA. Специалистами прилагаются совместные усилия для восстановления канала связи в максимально сжатые сроки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220427/viza-1785649961.html

белоруссия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, белоруссия, visa, inc.