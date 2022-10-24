https://ria.ru/20221024/visa-1826254841.html
В Белоруссии заявили о перебоях в работе платежной системы VISA
В Белоруссии заявили о перебоях в работе платежной системы VISA - РИА Новости, 24.10.2022
В Белоруссии заявили о перебоях в работе платежной системы VISA
В Белоруссии фиксируются перебои канала связи с международной платежной системой VISA, сообщает в понедельник интернет-сайт Банковского процессингового центра. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:38
2022-10-24T13:38
2022-10-24T13:57
экономика
белоруссия
visa, inc.
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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. В Белоруссии фиксируются перебои канала связи с международной платежной системой VISA, сообщает в понедельник интернет-сайт Банковского процессингового центра."ОАО "Банковский процессинговый центр" информирует, что в настоящее время имеет место недоступность канала связи с международной платежной системой VISA. В связи с этим возможны отказы в обслуживании клиентов по картам международной платежной системы VISA. Специалистами прилагаются совместные усилия для восстановления канала связи в максимально сжатые сроки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220427/viza-1785649961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, visa, inc.
Экономика, Белоруссия, Visa, Inc.
13:38 24.10.2022 (обновлено: 13:57 24.10.2022)
В Белоруссии заявили о перебоях в работе платежной системы VISA
Белорусский регулятор заявил о перебоях канала связи с платежной системой VISA