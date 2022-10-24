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США не видят свидетельств подготовки Киева к применению "грязной бомбы" - РИА Новости, 24.10.2022
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США не видят свидетельств подготовки Киева к применению "грязной бомбы"
США не видят свидетельств подготовки Киева к применению "грязной бомбы" - РИА Новости, 24.10.2022
США не видят свидетельств подготовки Киева к применению "грязной бомбы"
США очень серьезно относятся к информации о возможной подготовке провокации с использованием "грязной бомбы" на Украине, однако пока не видят свидетельств... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T21:48
2022-10-24T21:48
россия
сша
вооруженные силы рф
джон кирби
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. США очень серьезно относятся к информации о возможной подготовке провокации с использованием "грязной бомбы" на Украине, однако пока не видят свидетельств подготовки, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Американский военный представитель отмечал, что США не считают, что украинцы создают "грязную бомбу", но не видят и признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия в ходе конфликта."На данном этапе мы не видим свидетельств подготовки к применению с российской стороны ни ядерного оружия, ни грязной бомбы", - сказал чиновник Белого дома. При этом он подчеркнул, что США относятся к подобным сообщениям "очень серьезно".Как ранее сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
https://ria.ru/20221024/nato-1826393158.html
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россия, сша, вооруженные силы рф, джон кирби, украина, в мире
Россия, США, Вооруженные силы РФ, Джон Кирби, Украина, В мире
21:48 24.10.2022
 
США не видят свидетельств подготовки Киева к применению "грязной бомбы"

В Белом доме не видят свидетельств подготовки к применению "грязной бомбы" на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. США очень серьезно относятся к информации о возможной подготовке провокации с использованием "грязной бомбы" на Украине, однако пока не видят свидетельств подготовки, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Американский военный представитель отмечал, что США не считают, что украинцы создают "грязную бомбу", но не видят и признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия в ходе конфликта.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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НАТО отвергла заявления России о подготовке Украиной "грязной бомбы"
"На данном этапе мы не видим свидетельств подготовки к применению с российской стороны ни ядерного оружия, ни грязной бомбы", - сказал чиновник Белого дома. При этом он подчеркнул, что США относятся к подобным сообщениям "очень серьезно".
Как ранее сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
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