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В Николаевской области Украины заявили о повреждении линии электропередачи - РИА Новости, 24.10.2022
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В Николаевской области Украины заявили о повреждении линии электропередачи
В Николаевской области Украины заявили о повреждении линии электропередачи - РИА Новости, 24.10.2022
В Николаевской области Украины заявили о повреждении линии электропередачи
Из-за прилета в Баштанской общине Николаевской области повреждена линия электропередачи, сообщил глава местной обладминистрации (ОВА) Виталий Ким. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:04
2022-10-24T11:05
в мире
владимир путин
николаевская область
киев
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Из-за прилета в Баштанской общине Николаевской области повреждена линия электропередачи, сообщил глава местной обладминистрации (ОВА) Виталий Ким."Сегодня, 24 октября, в 03.40 зафиксированы обстрелы Баштанской общины, в результате чего повреждена линия электропередачи", - написал Ким в своем Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщали о воздушных тревогах в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221024/ukraina-1826197354.html
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в мире, владимир путин, николаевская область, киев, украина, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Путин, Николаевская область, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
11:04 24.10.2022 (обновлено: 11:05 24.10.2022)
 
В Николаевской области Украины заявили о повреждении линии электропередачи

Глава Николаевской области Ким подтвердил повреждение линии электропередачи

© Fotolia / saidin jusohЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Fotolia / saidin jusoh
Линии электропередачи . Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Из-за прилета в Баштанской общине Николаевской области повреждена линия электропередачи, сообщил глава местной обладминистрации (ОВА) Виталий Ким.
"Сегодня, 24 октября, в 03.40 зафиксированы обстрелы Баштанской общины, в результате чего повреждена линия электропередачи", - написал Ким в своем Telegram-канале.
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 11:02
"Укрэнерго" ввело ограничения в некоторых областях Украины
Ранее украинские СМИ сообщали о воздушных тревогах в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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В миреВладимир ПутинНиколаевская областьКиевУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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