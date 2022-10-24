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В Николаевской области Украины заявили о повреждении линии электропередачи

В Николаевской области Украины заявили о повреждении линии электропередачи - РИА Новости, 24.10.2022

В Николаевской области Украины заявили о повреждении линии электропередачи

Из-за прилета в Баштанской общине Николаевской области повреждена линия электропередачи, сообщил глава местной обладминистрации (ОВА) Виталий Ким. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:04

2022-10-24T11:04

2022-10-24T11:05

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Из-за прилета в Баштанской общине Николаевской области повреждена линия электропередачи, сообщил глава местной обладминистрации (ОВА) Виталий Ким."Сегодня, 24 октября, в 03.40 зафиксированы обстрелы Баштанской общины, в результате чего повреждена линия электропередачи", - написал Ким в своем Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщали о воздушных тревогах в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221024/ukraina-1826197354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, николаевская область, киев, украина, вооруженные силы рф