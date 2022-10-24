https://ria.ru/20221024/tseny-1826221215.html

Член СПЧ предложил способ борьбы с завышением цен на амуницию

Член СПЧ предложил способ борьбы с завышением цен на амуницию - РИА Новости, 24.10.2022

Член СПЧ предложил способ борьбы с завышением цен на амуницию

Сотрудники ФАС, МВД, торговых инспекций и других региональных органов власти, отвечающих за торговлю и рынки, должны изымать и конфисковывать военную амуницию,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:02

2022-10-24T12:02

2022-10-24T12:11

специальная военная операция на украине

кирилл кабанов

россия

москва

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

госдума рф

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сотрудники ФАС, МВД, торговых инспекций и других региональных органов власти, отвечающих за торговлю и рынки, должны изымать и конфисковывать военную амуницию, реализуемую по незаконно завышенным ценам, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов."Очень хорошо и правильно, что депутаты ходят по магазинам и рынкам в разных регионах, выявляя и фиксируя нарушения. Но все-таки ходить должны сотрудники ФАС, МВД, торговых инспекций и других региональных органов власти, отвечающих за торговлю и рынки. Они должны изымать и конфисковывать товар (необходимые правовые механизмы для этого есть), реализуемый по незаконно завышенным ценам, и оперативно передавать его нашим ребятам, которые отправляются на боевые действия", - говорится в заявлении члена СПЧ, опубликованном в его Telegram-канале.Он отметил, что многократное повышение цен на военную амуницию было отмечено сразу с начала специальной военной операции, а также с момента объявления частичной мобилизации.По его словам, пока таких "летучих отрядов", которые бы проверяли магазины, "особенно не видно"."Хотя какой-никакой опыт взаимодействия при организации тотальных проверок торговых точек был наработан еще во время пандемии, на примере той же Москвы и других крупных субъектов страны. Было бы логично его поскорее вспомнить и применить для решения вышеназванных задач. Необходимые полномочия для этого президентом были даны", - заявил член СПЧ.

https://ria.ru/20220930/spetsodezhda-1820499273.html

https://ria.ru/20221006/ekipirovka-1821807460.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кирилл кабанов, россия, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф