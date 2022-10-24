12:02 24.10.2022 (обновлено: 12:11 24.10.2022)
Член СПЧ предложил способ борьбы с завышением цен на амуницию
Член СПЧ Кабанов предложил конфисковывать у торговых точек амуницию по завышенным ценам
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСотрудники чулочно-носочной фабрики "Алсу" на производстве балаклав и нательного белья для мобилизованных Татарстана
Сотрудники чулочно-носочной фабрики "Алсу" на производстве балаклав и нательного белья для мобилизованных Татарстана. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сотрудники ФАС, МВД, торговых инспекций и других региональных органов власти, отвечающих за торговлю и рынки, должны изымать и конфисковывать военную амуницию, реализуемую по незаконно завышенным ценам, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.
"Очень хорошо и правильно, что депутаты ходят по магазинам и рынкам в разных регионах, выявляя и фиксируя нарушения. Но все-таки ходить должны сотрудники ФАС, МВД, торговых инспекций и других региональных органов власти, отвечающих за торговлю и рынки. Они должны изымать и конфисковывать товар (необходимые правовые механизмы для этого есть), реализуемый по незаконно завышенным ценам, и оперативно передавать его нашим ребятам, которые отправляются на боевые действия", - говорится в заявлении члена СПЧ, опубликованном в его Telegram-канале.
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Он отметил, что многократное повышение цен на военную амуницию было отмечено сразу с начала специальной военной операции, а также с момента объявления частичной мобилизации.
"Про эти вопиющие проблемы откровенно заговорили в ГД, СФ и даже президент дал самые жесткие оценки сложившейся ситуации и соответствующие указания. И что же произошло после всего этого? Да практически ничего. Завышенные цены у "торгашей" на армейские товары почти не снизились, их дефицит на коммерческих торговых прилавках тоже не наблюдается. В отличие от вещевых складов МО, где многого до сих пор не хватает", - отметил Кабанов.
По его словам, пока таких "летучих отрядов", которые бы проверяли магазины, "особенно не видно".
"Хотя какой-никакой опыт взаимодействия при организации тотальных проверок торговых точек был наработан еще во время пандемии, на примере той же Москвы и других крупных субъектов страны. Было бы логично его поскорее вспомнить и применить для решения вышеназванных задач. Необходимые полномочия для этого президентом были даны", - заявил член СПЧ.