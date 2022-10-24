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В двух областях Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/trevoga-1826156712.html
В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
В двух областях Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 24.10.2022
В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога снова объявлена в Николаевской и Черкасской областях Украины, сообщают местные власти. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T04:41
2022-10-24T05:01
специальная военная операция на украине
украина
черкасская область
днепропетровская область
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Николаевской и Черкасской областях Украины, сообщают местные власти.Ранее украинские СМИ сообщали о воздушных тревогах в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.О воздушных тревогах заявили мэр Николаева Александр Сенкевич, глава Николаевской областной администрации Виталий Ким и глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
https://ria.ru/20221024/trevoga-1826148200.html
украина
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украина, черкасская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черкасская область, Днепропетровская область
04:41 24.10.2022 (обновлено: 05:01 24.10.2022)
 
В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Власти Николаевской и Черкасской областей снова объявили о воздушной тревоге

© Кадр видео очевидцаРабота ПВО в небе
Работа ПВО в небе
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Николаевской и Черкасской областях Украины, сообщают местные власти.
Ранее украинские СМИ сообщали о воздушных тревогах в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Дым после удара в Днепропетровске
00:23Специальная военная операция на Украине
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
О воздушных тревогах заявили мэр Николаева Александр Сенкевич, глава Николаевской областной администрации Виталий Ким и глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЧеркасская областьДнепропетровская область
 
 
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