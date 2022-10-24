https://ria.ru/20221024/trevoga-1826156712.html

В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

В двух областях Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 24.10.2022

В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога снова объявлена в Николаевской и Черкасской областях Украины, сообщают местные власти. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T04:41

2022-10-24T04:41

2022-10-24T05:01

специальная военная операция на украине

украина

черкасская область

днепропетровская область

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Николаевской и Черкасской областях Украины, сообщают местные власти.Ранее украинские СМИ сообщали о воздушных тревогах в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.О воздушных тревогах заявили мэр Николаева Александр Сенкевич, глава Николаевской областной администрации Виталий Ким и глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

https://ria.ru/20221024/trevoga-1826148200.html

украина

черкасская область

днепропетровская область

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украина, черкасская область, днепропетровская область