https://ria.ru/20221024/trevoga-1826156712.html
В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
В двух областях Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 24.10.2022
В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога снова объявлена в Николаевской и Черкасской областях Украины, сообщают местные власти. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T04:41
2022-10-24T04:41
2022-10-24T05:01
специальная военная операция на украине
украина
черкасская область
днепропетровская область
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Николаевской и Черкасской областях Украины, сообщают местные власти.Ранее украинские СМИ сообщали о воздушных тревогах в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.О воздушных тревогах заявили мэр Николаева Александр Сенкевич, глава Николаевской областной администрации Виталий Ким и глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
https://ria.ru/20221024/trevoga-1826148200.html
украина
черкасская область
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украина, черкасская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черкасская область, Днепропетровская область
04:41 24.10.2022 (обновлено: 05:01 24.10.2022)
В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
Власти Николаевской и Черкасской областей снова объявили о воздушной тревоге