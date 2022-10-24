https://ria.ru/20221024/trevoga-1826148200.html

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.10.2022

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T00:23

2022-10-24T00:23

2022-10-24T00:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, сообщает издание "Страна.ua".На карте, опубликованной изданием в Telegram-канале, указано, что тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях страны.

украина

днепропетровская область

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Калабанов

в мире, украина, днепропетровская область