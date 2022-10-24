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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/trevoga-1826148200.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.10.2022
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T00:23
2022-10-24T00:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, сообщает издание "Страна.ua".На карте, опубликованной изданием в Telegram-канале, указано, что тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях страны.
украина
днепропетровская область
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в мире, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область
00:23 24.10.2022
 
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

© Кадр видео очевидцаДым после удара в Днепропетровске
Дым после удара в Днепропетровске
© Кадр видео очевидца
Дым после удара в Днепропетровске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, сообщает издание "Страна.ua".
На карте, опубликованной изданием в Telegram-канале, указано, что тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях страны.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская область
 
 
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