https://ria.ru/20221024/tayvan-1826319960.html

Минобороны Тайваня прокомментировало перемены в Военном совете ЦК КПК

Минобороны Тайваня прокомментировало перемены в Военном совете ЦК КПК - РИА Новости, 24.10.2022

Минобороны Тайваня прокомментировало перемены в Военном совете ЦК КПК

Состав обновленного Военного совета ЦК КПК моложе предыдущего, у некоторых в нем есть большой опыт работы с Тайванем, это может говорить о том, что Пекин... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:15

2022-10-24T16:15

2022-10-24T16:15

в мире

чжан юся

си цзиньпин

нэнси пелоси

пекин

китай

тайвань

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 24 окт - РИА Новости. Состав обновленного Военного совета ЦК КПК моложе предыдущего, у некоторых в нем есть большой опыт работы с Тайванем, это может говорить о том, что Пекин готовит более жесткую политику в отношении острова, заявил в понедельник министр обороны Тайваня Цю Гочжэн, выступая в законодательном юане (парламенте).В воскресенье Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) избрал новый состав Военного совета ЦК КПК, высшего партийного органа по руководству Вооруженными силами КНР. Генсек ЦК КПК Си Цзиньпин сохранил за собой пост председателя Военного совета, заместителями председателя назначены Чжан Юся, который занимает эту должность с 2017 года, а также Хэ Вэйдун, который ранее занимал должность командующего Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в задачу которой, в частности, входит командование восточным флангом вдоль морских границ с островом Тайвань. Также в состав совета вошли Ли Шанфу, Лю Чжэнли, Мяо Хуа, Чжан Шэнминь."За исключением занявшего пост заместителя председателя Чжан Юся, который родился в 1950 году и уже в довольно почтенном возрасте, все остальные родились в промежутке между 1955 и 1964 годами", - сказал Цю Гочжэн, слова которого приводят тайваньские СМИ. По его словам, такой состав Военного совета ЦК КПК моложе предыдущего.Новые члены Военного совета, отметил Цю Гочжэн, являются представителями сухопутных, морских, ракетных войск, у некоторых есть опыт работы в аэрокосмической отрасли и технологиях."Большинство членов (Военного совета - ред.) имеют опыт работы на низовом уровне, такая подготовка, а также относительно молодой возраст позволяют задействовать их на протяжении довольно длительного времени. Похоже, Компартия проводит некую подготовку", - считает Цю Гочжэн,Он добавил, что многие из нового Военного совета ЦК КПК хорошо знакомы с Тайванем и имеют опыт проведения военных учений в его районах."Это говорит о том, что в будущем они могут проводить более жесткую политику в этом вопросе", - указал министр.По его словам, Тайвань будет следить за всеми перестановками, которые происходят в военном руководстве Компартии Китая, так как они также могут стать намеками на то, какую политику будет проводить Пекин в отношении острова.Как сообщает South China Morning Post, именно 65-летний генерал Хэ Вэйдун руководил масштабными военными учениями вокруг Тайваня в ответ на визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 66-летний адмирал Мяо Хуа с 1999 по 2005 годы возглавлял политотдел 31-й армейской группы НОАК, которая входит в Восточную зону боевого командования армии.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в таком шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221023/kitay-1825795146.html

https://ria.ru/20221023/kitay-1826019674.html

https://ria.ru/20221022/kitay-1825925274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чжан юся, си цзиньпин, нэнси пелоси, пекин, китай, тайвань, народно-освободительная армия китая