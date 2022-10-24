https://ria.ru/20221024/sunak-1826371382.html

СМИ назвали возможных кандидатов в правительство нового премьера Британии

СМИ назвали возможных кандидатов в правительство нового премьера Британии - РИА Новости, 24.10.2022

СМИ назвали возможных кандидатов в правительство нового премьера Британии

Газета Times назвала возможных кандидатов на министерские посты в правительстве Риши Сунака, избранного на пост премьер-министра Великобритании. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T19:06

2022-10-24T19:06

2022-10-24T19:06

в мире

риши сунак

великобритания

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Газета Times назвала возможных кандидатов на министерские посты в правительстве Риши Сунака, избранного на пост премьер-министра Великобритании.Сунак в понедельник был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны.Издание пишет, что новый премьер, вероятно, оставит Джереми Ханта на посту министра финансов, поскольку тот поддерживал его еще летом.Что касается министерства иностранных дел, то во главе ведомства может остаться Джеймс Клеверли, который является сторонником Бориса Джонсона и Лиз Трасс, однако в качестве кандидатов на пост главы МИД также могут быть рассмотрены участвовавшая в гонке за кресло премьера Пенни Мордонт, бывший министр юстиции Доминик Рааб и экс-глава минздрава Саджид Джавид.Отмечается, что логичным выбором на пост министра обороны представляется Мордонт, учитывая, что ранее она уже возглавляла ведомство. Нынешний глава министерства Бен Уоллес не является сторонником Сунака, но отказ от него, по мнению издания, может подорвать попытки нового премьер-министра объединить Консервативную партию.Издание подчеркивает, что нынешний министр внутренних дел Грант Шаппс поддержал Сунака, но при этом пока не получал заверений, что останется в этой должности. В числе других возможных кандидатов в главы МВД газета называет Суэллу Браверман, которая ушла с этого поста за день до заявления Трасс об отставке, и бывшего министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Великобритании Майкла Гоува.

https://ria.ru/20221024/sunak-1826356173.html

https://ria.ru/20221024/sunak-1826360533.html

https://ria.ru/20221024/ekoaktivisty-1826369476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, риши сунак, великобритания, джереми хант