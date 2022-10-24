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СМИ назвали возможных кандидатов в правительство нового премьера Британии - РИА Новости, 24.10.2022
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СМИ назвали возможных кандидатов в правительство нового премьера Британии
СМИ назвали возможных кандидатов в правительство нового премьера Британии - РИА Новости, 24.10.2022
СМИ назвали возможных кандидатов в правительство нового премьера Британии
Газета Times назвала возможных кандидатов на министерские посты в правительстве Риши Сунака, избранного на пост премьер-министра Великобритании. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T19:06
2022-10-24T19:06
в мире
риши сунак
великобритания
джереми хант
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Газета Times назвала возможных кандидатов на министерские посты в правительстве Риши Сунака, избранного на пост премьер-министра Великобритании.Сунак в понедельник был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны.Издание пишет, что новый премьер, вероятно, оставит Джереми Ханта на посту министра финансов, поскольку тот поддерживал его еще летом.Что касается министерства иностранных дел, то во главе ведомства может остаться Джеймс Клеверли, который является сторонником Бориса Джонсона и Лиз Трасс, однако в качестве кандидатов на пост главы МИД также могут быть рассмотрены участвовавшая в гонке за кресло премьера Пенни Мордонт, бывший министр юстиции Доминик Рааб и экс-глава минздрава Саджид Джавид.Отмечается, что логичным выбором на пост министра обороны представляется Мордонт, учитывая, что ранее она уже возглавляла ведомство. Нынешний глава министерства Бен Уоллес не является сторонником Сунака, но отказ от него, по мнению издания, может подорвать попытки нового премьер-министра объединить Консервативную партию.Издание подчеркивает, что нынешний министр внутренних дел Грант Шаппс поддержал Сунака, но при этом пока не получал заверений, что останется в этой должности. В числе других возможных кандидатов в главы МВД газета называет Суэллу Браверман, которая ушла с этого поста за день до заявления Трасс об отставке, и бывшего министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Великобритании Майкла Гоува.
https://ria.ru/20221024/sunak-1826356173.html
https://ria.ru/20221024/sunak-1826360533.html
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в мире, риши сунак, великобритания, джереми хант
В мире, Риши Сунак, Великобритания, Джереми Хант
19:06 24.10.2022
 
СМИ назвали возможных кандидатов в правительство нового премьера Британии

Times: глава Минфина Хант, вероятно, останется в правительстве премьера Британии Сунака

© AP Photo / Aberto PezzaliРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Aberto Pezzali
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Газета Times назвала возможных кандидатов на министерские посты в правительстве Риши Сунака, избранного на пост премьер-министра Великобритании.
Сунак в понедельник был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 18:13
"Теперь нам крышка": британцы прокомментировали назначение Сунака премьером
Издание пишет, что новый премьер, вероятно, оставит Джереми Ханта на посту министра финансов, поскольку тот поддерживал его еще летом.
Что касается министерства иностранных дел, то во главе ведомства может остаться Джеймс Клеверли, который является сторонником Бориса Джонсона и Лиз Трасс, однако в качестве кандидатов на пост главы МИД также могут быть рассмотрены участвовавшая в гонке за кресло премьера Пенни Мордонт, бывший министр юстиции Доминик Рааб и экс-глава минздрава Саджид Джавид.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 18:32
Сунак назвал объединение Консервативной партии и Британии своим приоритетом
Отмечается, что логичным выбором на пост министра обороны представляется Мордонт, учитывая, что ранее она уже возглавляла ведомство. Нынешний глава министерства Бен Уоллес не является сторонником Сунака, но отказ от него, по мнению издания, может подорвать попытки нового премьер-министра объединить Консервативную партию.
Издание подчеркивает, что нынешний министр внутренних дел Грант Шаппс поддержал Сунака, но при этом пока не получал заверений, что останется в этой должности. В числе других возможных кандидатов в главы МВД газета называет Суэллу Браверман, которая ушла с этого поста за день до заявления Трасс об отставке, и бывшего министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Великобритании Майкла Гоува.
Активисты Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 19:00
Активисты Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании
 
В миреРиши СунакВеликобританияДжереми Хант
 
 
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