https://ria.ru/20221024/sunak-1826337169.html
В Совфеде не исключили конструктивных отношений с Лондоном при Сунаке
В Совфеде не исключили конструктивных отношений с Лондоном при Сунаке - РИА Новости, 24.10.2022
В Совфеде не исключили конструктивных отношений с Лондоном при Сунаке
При новом премьере Великобритании Риши Сунаке возможны конструктивные взаимоотношения между Москвой и Лондоном, однако резких перемен в отношении двух стран... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:00
2022-10-24T17:00
2022-10-24T17:00
риши сунак
лондон
россия
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
владимир джабаров
борис джонсон
в мире
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. При новом премьере Великобритании Риши Сунаке возможны конструктивные взаимоотношения между Москвой и Лондоном, однако резких перемен в отношении двух стран ожидать не стоит, полагает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее в Консервативной партии Великобритании сообщили, что новым премьером страны станет экс-глава Минфина Риши Сунак."Я не уверен, что будут резкие перемены (с назначением нового премьера Великобритании) между Москвой и Лондоном", - сказал Джабаров РИА Новости.Вместе с тем, он отметил, что Сунак - это не "клоун" Борис Джонсон и не "экстравагантная" Лиз Трасс. Политик не исключил, что при новом премьере возможны "конструктивные взаимоотношения" между РФ и Великобританией.Парламентарий добавил, что Сунак все-таки умный человек, он был министром финансов. "Он представляет Большую Индию, и все-таки он явно более образован, чем его предшественница", - добавил он.По мнению законодателя, в сложившейся ситуации чопорные британцы захотели иметь во главе правительства умного человека, а не "свою англичанку с очень недалеким умом".
https://ria.ru/20221023/trass-1826056867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
риши сунак, лондон, россия, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии, владимир джабаров, борис джонсон, в мире
Риши Сунак, Лондон, Россия, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии, Владимир Джабаров, Борис Джонсон, В мире
В Совфеде не исключили конструктивных отношений с Лондоном при Сунаке
Сенатор Джабаров не исключил конструктивных отношений Москвы и Лондона при Сунаке
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. При новом премьере Великобритании Риши Сунаке возможны конструктивные взаимоотношения между Москвой и Лондоном, однако резких перемен в отношении двух стран ожидать не стоит, полагает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее в Консервативной партии Великобритании сообщили, что новым премьером страны станет экс-глава Минфина Риши Сунак.
"Я не уверен, что будут резкие перемены (с назначением нового премьера Великобритании) между Москвой и Лондоном", - сказал Джабаров РИА Новости.
Вместе с тем, он отметил, что Сунак - это не "клоун" Борис Джонсон
и не "экстравагантная" Лиз Трасс
. Политик не исключил, что при новом премьере возможны "конструктивные взаимоотношения" между РФ
и Великобританией
.
Парламентарий добавил, что Сунак все-таки умный человек, он был министром финансов. "Он представляет Большую Индию, и все-таки он явно более образован, чем его предшественница", - добавил он.
По мнению законодателя, в сложившейся ситуации чопорные британцы захотели иметь во главе правительства умного человека, а не "свою англичанку с очень недалеким умом".