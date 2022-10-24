https://ria.ru/20221024/sunak-1826337169.html

В Совфеде не исключили конструктивных отношений с Лондоном при Сунаке

В Совфеде не исключили конструктивных отношений с Лондоном при Сунаке - РИА Новости, 24.10.2022

В Совфеде не исключили конструктивных отношений с Лондоном при Сунаке

При новом премьере Великобритании Риши Сунаке возможны конструктивные взаимоотношения между Москвой и Лондоном, однако резких перемен в отношении двух стран... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:00

2022-10-24T17:00

2022-10-24T17:00

риши сунак

лондон

россия

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

владимир джабаров

борис джонсон

в мире

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. При новом премьере Великобритании Риши Сунаке возможны конструктивные взаимоотношения между Москвой и Лондоном, однако резких перемен в отношении двух стран ожидать не стоит, полагает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее в Консервативной партии Великобритании сообщили, что новым премьером страны станет экс-глава Минфина Риши Сунак."Я не уверен, что будут резкие перемены (с назначением нового премьера Великобритании) между Москвой и Лондоном", - сказал Джабаров РИА Новости.Вместе с тем, он отметил, что Сунак - это не "клоун" Борис Джонсон и не "экстравагантная" Лиз Трасс. Политик не исключил, что при новом премьере возможны "конструктивные взаимоотношения" между РФ и Великобританией.Парламентарий добавил, что Сунак все-таки умный человек, он был министром финансов. "Он представляет Большую Индию, и все-таки он явно более образован, чем его предшественница", - добавил он.По мнению законодателя, в сложившейся ситуации чопорные британцы захотели иметь во главе правительства умного человека, а не "свою англичанку с очень недалеким умом".

https://ria.ru/20221023/trass-1826056867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

риши сунак, лондон, россия, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии, владимир джабаров, борис джонсон, в мире