https://ria.ru/20221024/sunak-1826317364.html

Новым премьером Британии стал Риши Сунак

Новым премьером Британии стал Риши Сунак - РИА Новости, 24.10.2022

Новым премьером Британии стал Риши Сунак

Новым лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны стал бывший глава Минфина Риши Сунак, сообщил председатель руководящего комитета... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:06

2022-10-24T16:06

2022-10-24T17:12

риши сунак

в мире

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826203636_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e88d320281973830a2e648f043e5d37b.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Новым лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны стал бывший глава Минфина Риши Сунак, сообщил председатель руководящего комитета тори Грэм Брейди.Сунак остался единственным претендентом на пост после того, как спикер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от дальнейшей борьбы.Для участия в выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии тори. Как постановил руководящий комитет партии, если это удастся сделать только одному человеку, он автоматически становится лидером партии и премьером.Экс-глава правительства Борис Джонсон, несмотря на ожидания, не стал выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов.Риши Сунак, которому сейчас 42 года, станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым политиком индийского происхождения на этом посту. Именно Сунак был одним из первых министров, с которого началась череда отставок в кабинете Бориса Джонсона, что в дальнейшем привело к уходу и самого премьера.Занявшая после Джонсона пост премьер-министра Лиз Трасс пробыла на посту рекордно короткий срок — 44 дня — и объявила о своей отставке на минувшей неделе. Она признала, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями.Правительство Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План представил в парламенте бывший глава Минфина Квази Квартенг, проект предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги. Из-за этого курс фунта резко упал и на торгах опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.

https://ria.ru/20221023/premer-1826087364.html

https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826078337.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

риши сунак, в мире, великобритания