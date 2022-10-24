https://ria.ru/20221024/sunak-1826317364.html
Новым премьером Британии стал Риши Сунак
Новым премьером Британии стал Риши Сунак - РИА Новости, 24.10.2022
Новым премьером Британии стал Риши Сунак
Новым лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны стал бывший глава Минфина Риши Сунак, сообщил председатель руководящего комитета... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:06
2022-10-24T16:06
2022-10-24T17:12
риши сунак
в мире
великобритания
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Новым лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны стал бывший глава Минфина Риши Сунак, сообщил председатель руководящего комитета тори Грэм Брейди.Сунак остался единственным претендентом на пост после того, как спикер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от дальнейшей борьбы.Для участия в выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии тори. Как постановил руководящий комитет партии, если это удастся сделать только одному человеку, он автоматически становится лидером партии и премьером.Экс-глава правительства Борис Джонсон, несмотря на ожидания, не стал выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов.Риши Сунак, которому сейчас 42 года, станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым политиком индийского происхождения на этом посту. Именно Сунак был одним из первых министров, с которого началась череда отставок в кабинете Бориса Джонсона, что в дальнейшем привело к уходу и самого премьера.Занявшая после Джонсона пост премьер-министра Лиз Трасс пробыла на посту рекордно короткий срок — 44 дня — и объявила о своей отставке на минувшей неделе. Она признала, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями.Правительство Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План представил в парламенте бывший глава Минфина Квази Квартенг, проект предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги. Из-за этого курс фунта резко упал и на торгах опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
https://ria.ru/20221023/premer-1826087364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
риши сунак, в мире, великобритания
Риши Сунак, В мире, Великобритания
16:06 24.10.2022 (обновлено: 17:12 24.10.2022)
Новым премьером Британии стал Риши Сунак
Новым премьером Британии стал экс-глава Минфина Риши Сунак
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Новым лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны стал бывший глава Минфина Риши Сунак, сообщил председатель руководящего комитета тори Грэм Брейди.
"Я могу подтвердить, что мы получили только одну номинацию, имеющую силу. И, таким образом, Риши Сунак избран лидером Консервативной партии", — заявил политик.
Сунак остался единственным претендентом на пост после того, как спикер палаты общин Пенни Мордонт
отказалась от дальнейшей борьбы.
Для участия в выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии тори. Как постановил руководящий комитет партии, если это удастся сделать только одному человеку, он автоматически становится лидером партии и премьером.
Экс-глава правительства Борис Джонсон
, несмотря на ожидания, не стал выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов.
Риши Сунак, которому сейчас 42 года, станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым политиком индийского происхождения на этом посту. Именно Сунак был одним из первых министров, с которого началась череда отставок в кабинете Бориса Джонсона, что в дальнейшем привело к уходу и самого премьера.
Занявшая после Джонсона пост премьер-министра Лиз Трасс
пробыла на посту рекордно короткий срок — 44 дня — и объявила о своей отставке на минувшей неделе. Она признала, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями.
Правительство Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План представил в парламенте бывший глава Минфина Квази Квартенг, проект предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги. Из-за этого курс фунта резко упал и на торгах опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.