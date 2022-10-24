https://ria.ru/20221024/sunak-1826210813.html

Британские букмекеры практически уверены в том, что Сунак станет премьером

Британские букмекеры практически уверены в том, что Сунак станет премьером - РИА Новости, 24.10.2022

Британские букмекеры практически уверены в том, что Сунак станет премьером

Британские букмекеры дают 95% на то, что экс-глава минфина Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании и лидером правящей консервативной партии, сообщает РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:29

2022-10-24T11:29

2022-10-24T11:29

в мире

риши сунак

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826203636_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e88d320281973830a2e648f043e5d37b.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Британские букмекеры дают 95% на то, что экс-глава минфина Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании и лидером правящей консервативной партии, сообщает телеканал Sky News.При этом на победу лидера палаты общин Пенни Мордонт букмекеры дают чуть менее 4%, хотя 20 октября этот показатель был на уровне почти 19%, отмечается в сообщении. Такие оценки были сделаны после того, как экс-премьер Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на высший пост.На высший пост свои кандидатуры официально выдвинули лидер палаты общин Пенни Мордонт и экс-глава минфина Риши Сунак, которые ранее уже участвовали в гонке за кресло премьера вместе с Лиз Трасс после отставки Бориса Джонсона.Кандидатам для участия в выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии. При таком условии кандидатов может быть максимум трое, поскольку у тори всего 357 парламентариев. Выдвижение кандидатов открылось в четверг и завершится в понедельник около 16.00 мск.Однако если руководящий комитет Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") все же выяснит, что необходимый порог голосов преодолел лишь один кандидат, его автоматически выберут премьер-министром.Трасс ранее заявила об отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Она на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра всего 44 дня, став человеком с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826078337.html

https://ria.ru/20221024/podderzhka-1826188990.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, риши сунак, великобритания