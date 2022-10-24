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Британские букмекеры практически уверены в том, что Сунак станет премьером - РИА Новости, 24.10.2022
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Британские букмекеры практически уверены в том, что Сунак станет премьером
Британские букмекеры практически уверены в том, что Сунак станет премьером - РИА Новости, 24.10.2022
Британские букмекеры практически уверены в том, что Сунак станет премьером
Британские букмекеры дают 95% на то, что экс-глава минфина Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании и лидером правящей консервативной партии, сообщает РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:29
2022-10-24T11:29
в мире
риши сунак
великобритания
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Британские букмекеры дают 95% на то, что экс-глава минфина Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании и лидером правящей консервативной партии, сообщает телеканал Sky News.При этом на победу лидера палаты общин Пенни Мордонт букмекеры дают чуть менее 4%, хотя 20 октября этот показатель был на уровне почти 19%, отмечается в сообщении. Такие оценки были сделаны после того, как экс-премьер Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на высший пост.На высший пост свои кандидатуры официально выдвинули лидер палаты общин Пенни Мордонт и экс-глава минфина Риши Сунак, которые ранее уже участвовали в гонке за кресло премьера вместе с Лиз Трасс после отставки Бориса Джонсона.Кандидатам для участия в выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии. При таком условии кандидатов может быть максимум трое, поскольку у тори всего 357 парламентариев. Выдвижение кандидатов открылось в четверг и завершится в понедельник около 16.00 мск.Однако если руководящий комитет Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") все же выяснит, что необходимый порог голосов преодолел лишь один кандидат, его автоматически выберут премьер-министром.Трасс ранее заявила об отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Она на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра всего 44 дня, став человеком с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
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в мире, риши сунак, великобритания
В мире, Риши Сунак, Великобритания
11:29 24.10.2022
 
Британские букмекеры практически уверены в том, что Сунак станет премьером

Британские букмекеры дают 95 процентов на то, что Риши Сунак станет премьером

© AP Photo / David CliffБританский политик Риши Сунак
Британский политик Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / David Cliff
Британский политик Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Британские букмекеры дают 95% на то, что экс-глава минфина Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании и лидером правящей консервативной партии, сообщает телеканал Sky News.
При этом на победу лидера палаты общин Пенни Мордонт букмекеры дают чуть менее 4%, хотя 20 октября этот показатель был на уровне почти 19%, отмечается в сообщении. Такие оценки были сделаны после того, как экс-премьер Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на высший пост.
На высший пост свои кандидатуры официально выдвинули лидер палаты общин Пенни Мордонт и экс-глава минфина Риши Сунак, которые ранее уже участвовали в гонке за кресло премьера вместе с Лиз Трасс после отставки Бориса Джонсона.
Кандидатам для участия в выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии. При таком условии кандидатов может быть максимум трое, поскольку у тори всего 357 парламентариев. Выдвижение кандидатов открылось в четверг и завершится в понедельник около 16.00 мск.
Вид на здание парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 08:00
Борис Джонсон удивил весь мир
Однако если руководящий комитет Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") все же выяснит, что необходимый порог голосов преодолел лишь один кандидат, его автоматически выберут премьер-министром.
Трасс ранее заявила об отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Она на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра всего 44 дня, став человеком с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Глава МИД Британии заявил о поддержке кандидатуры Сунака на пост премьера
 
В миреРиши СунакВеликобритания
 
 
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