Британские букмекеры практически уверены в том, что Сунак станет премьером
Британские букмекеры дают 95 процентов на то, что Риши Сунак станет премьером
© AP Photo / David CliffБританский политик Риши Сунак
© AP Photo / David Cliff
Британский политик Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Британские букмекеры дают 95% на то, что экс-глава минфина Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании и лидером правящей консервативной партии, сообщает телеканал Sky News.
При этом на победу лидера палаты общин Пенни Мордонт букмекеры дают чуть менее 4%, хотя 20 октября этот показатель был на уровне почти 19%, отмечается в сообщении. Такие оценки были сделаны после того, как экс-премьер Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на высший пост.
На высший пост свои кандидатуры официально выдвинули лидер палаты общин Пенни Мордонт и экс-глава минфина Риши Сунак, которые ранее уже участвовали в гонке за кресло премьера вместе с Лиз Трасс после отставки Бориса Джонсона.
Кандидатам для участия в выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии. При таком условии кандидатов может быть максимум трое, поскольку у тори всего 357 парламентариев. Выдвижение кандидатов открылось в четверг и завершится в понедельник около 16.00 мск.
Вчера, 08:00Борис Джонсон удивил весь мир
Однако если руководящий комитет Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") все же выяснит, что необходимый порог голосов преодолел лишь один кандидат, его автоматически выберут премьер-министром.
Трасс ранее заявила об отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Она на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра всего 44 дня, став человеком с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.