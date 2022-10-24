https://ria.ru/20221024/sunak-1826159066.html
СМИ: Сунак указал Джонсону на то, что его возвращение станет катастрофой
СМИ: Сунак указал Джонсону на то, что его возвращение станет катастрофой - РИА Новости, 24.10.2022
СМИ: Сунак указал Джонсону на то, что его возвращение станет катастрофой
Экс-глава минфина Британии Риши Сунак в ходе встречи с экс-премьером Борисом Джонсоном 22 октября дал ему понять, что его возвращение на пост главы кабмина... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T06:47
2022-10-24T06:47
2022-10-24T06:53
в мире
риши сунак
борис джонсон
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экс-глава минфина Британии Риши Сунак в ходе встречи с экс-премьером Борисом Джонсоном 22 октября дал ему понять, что его возвращение на пост главы кабмина станет катастрофой для Консервативной партии, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.Ранее газета Telegraph сообщила, что Джонсон и Сунак провели переговоры, но не заключали никаких соглашений. Телеканал Sky News в свою очередь сообщает, что Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина."Она (встреча) была дружеской и сердечной, но действительность такова, что возвращение Бориса было бы катастрофой для партии, и Риши ясно дал это понять", - приводит издание слова источника.Джонсон в свою очередь указал на то, что они могут объединить партию, если "соберут старую группу". Он также дал понять, что будет играть роль лидера в этом гипотетическом тандеме.Отмечается, что Сунак счел это предложение малоубедительным.
https://ria.ru/20221023/sunak-1826042267.html
https://ria.ru/20221022/britaniya-1825833503.html
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в мире, риши сунак, борис джонсон
В мире, Риши Сунак, Борис Джонсон
06:47 24.10.2022 (обновлено: 06:53 24.10.2022)
СМИ: Сунак указал Джонсону на то, что его возвращение станет катастрофой
Sun: Сунак дал понять Джонсону, что его возвращение на пост премьера станет катастрофой
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Экс-глава минфина Британии Риши Сунак в ходе встречи с экс-премьером Борисом Джонсоном 22 октября дал ему понять, что его возвращение на пост главы кабмина станет катастрофой для Консервативной партии, сообщает
газета Sun со ссылкой на источники.
Ранее газета Telegraph сообщила, что Джонсон и Сунак провели переговоры, но не заключали никаких соглашений. Телеканал Sky News в свою очередь сообщает, что Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина.
"Она (встреча) была дружеской и сердечной, но действительность такова, что возвращение Бориса было бы катастрофой для партии, и Риши ясно дал это понять", - приводит издание слова источника.
Джонсон в свою очередь указал на то, что они могут объединить партию, если "соберут старую группу". Он также дал понять, что будет играть роль лидера в этом гипотетическом тандеме.
Отмечается, что Сунак счел это предложение малоубедительным.