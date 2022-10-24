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В Тюменской области увеличилось число губернаторских стипендиатов - РИА Новости, 24.10.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221024/stipendiaty-1826350000.html
В Тюменской области увеличилось число губернаторских стипендиатов
В Тюменской области увеличилось число губернаторских стипендиатов - РИА Новости, 24.10.2022
В Тюменской области увеличилось число губернаторских стипендиатов
Достигшие успехов в научно-исследовательской и творческой деятельности 89 студентов получили удостоверения именных стипендиатов губернатора Тюменской области,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:49
2022-10-24T17:49
тюменская область
тюменская область
общество
александр моор
россия
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ТЮМЕНЬ, 24 окт – РИА Новости. Достигшие успехов в научно-исследовательской и творческой деятельности 89 студентов получили удостоверения именных стипендиатов губернатора Тюменской области, талантливой и инициативной молодежи становится больше, в том числе благодаря условиям, создаваемым для развития талантов и научной деятельности, отметил глава региона Александр Моор.Чествование стипендиатов состоялось в правительстве области в понедельник, в числе награжденных аспиранты, студенты вузов и профессиональных образовательных организаций."В регионе ежегодно увеличивается количество студентов и молодых специалистов, которые достойно проявляют себя в конкурсах платформы "Россия – страна возможностей" – таких, как "Лидеры России", "Я - Профессионал", Case-In, чемпионатах движения "ВорлдСкиллс", и многих других. На днях подписана дорожная карта по расширению нашего взаимодействия. Все это для того, чтобы предоставить молодым людям возможность для раскрытия потенциала", - отметил Александр Моор на встрече с молодежью.Размер именных стипендий равен десяти тысячам рублей в месяц для аспирантов вузов и двум тысячам рублей в месяц для студентов вузов и профессиональных образовательных организаций. Более чем за двадцатилетнюю историю назначения губернаторских стипендий их получателями становились около двух тысяч человек."Поддержка умных и талантливых молодых людей – самое выгодное вложение, которое мы можем сделать. Уверен, у ребят впереди отличное будущее", - прокомментировал событие Александр Моор в своем Telegram-канале.
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тюменская область, общество, александр моор, россия
Тюменская область, Тюменская область, Общество, Александр Моор, Россия
17:49 24.10.2022
 
В Тюменской области увеличилось число губернаторских стипендиатов

Моор: 89 студентов получили удостоверения стипендиатов губернатора Тюменской области

© РИА Новости / Александр АндреевВид на набережную Тюмени и мост Влюбленных
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 24 окт – РИА Новости. Достигшие успехов в научно-исследовательской и творческой деятельности 89 студентов получили удостоверения именных стипендиатов губернатора Тюменской области, талантливой и инициативной молодежи становится больше, в том числе благодаря условиям, создаваемым для развития талантов и научной деятельности, отметил глава региона Александр Моор.
Чествование стипендиатов состоялось в правительстве области в понедельник, в числе награжденных аспиранты, студенты вузов и профессиональных образовательных организаций.
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Тюменские власти уделяют особое внимание подготовке кадров для IT-сферы
"В регионе ежегодно увеличивается количество студентов и молодых специалистов, которые достойно проявляют себя в конкурсах платформы "Россия – страна возможностей" – таких, как "Лидеры России", "Я - Профессионал", Case-In, чемпионатах движения "ВорлдСкиллс", и многих других. На днях подписана дорожная карта по расширению нашего взаимодействия. Все это для того, чтобы предоставить молодым людям возможность для раскрытия потенциала", - отметил Александр Моор на встрече с молодежью.
Размер именных стипендий равен десяти тысячам рублей в месяц для аспирантов вузов и двум тысячам рублей в месяц для студентов вузов и профессиональных образовательных организаций. Более чем за двадцатилетнюю историю назначения губернаторских стипендий их получателями становились около двух тысяч человек.
"Поддержка умных и талантливых молодых людей – самое выгодное вложение, которое мы можем сделать. Уверен, у ребят впереди отличное будущее", - прокомментировал событие Александр Моор в своем Telegram-канале.
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Тюменская областьТюменская областьОбществоАлександр МоорРоссия
 
 
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