https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1826405610.html

Спецоперация, 24 октября: Минобороны раскрыло план Киева по "грязной бомбе"

Спецоперация, 24 октября: Минобороны раскрыло план Киева по "грязной бомбе" - РИА Новости, 24.10.2022

Спецоперация, 24 октября: Минобороны раскрыло план Киева по "грязной бомбе"

Минобороны РФ поделилось подробностями планов Киева по созданию "грязной бомбы", глава российского генштаба Валерий Герасимов обсудил эту информацию с коллегами РИА Новости, 24.10.2022

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2022-10-24T23:16

2022-10-24T23:16

специальная военная операция на украине

валерий герасимов

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минобороны РФ поделилось подробностями планов Киева по созданию "грязной бомбы", глава российского генштаба Валерий Герасимов обсудил эту информацию с коллегами из Великобритании и США, а глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал вынести ее на обсуждение Совета безопасности ООН.Ход специальной операцииНа купянском направлении украинские силовики силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Харьковской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения украинских войск отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа.На красно-лиманском направлении подразделения украинских силовиков силами до двух механизированных рот стремились вклиниться в оборону российских войск в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР. Ударами авиации, огнем артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и две боевые машины пехоты.По сообщению Минобороны РФ, на южно-донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Сладкое и Владимировка (ДНР). Огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника была отражена. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля.На киколаево-криворожском направлении противник безуспешно атаковал силами батальонной тактической группы позиции российских войск в районах населенных пунктов Херсонской области. В результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления украинских силовиков в районах населенных пунктов Харьковской, Херсонской и Николаевской областей, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожен склад боеприпасов украинских силовиков.Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Уничтожен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Лисичанск (ЛНР) и Новая Каховка Херсонской области.Подробности провокации с "грязной бомбой"В понедельник Минобороны России представило детали имеющейся в его распоряжении информации о планировании Киевом провокации с подрывом "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса.Цель провокации - обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. По планам киевского режима, подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано датчиками Международной системы мониторинга в Европе с последующим обвинением России в применении тактического ядерного оружия. В результате провокации Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Россию как ядерного террориста.По данным министерства, две украинские организации имеют конкретные поручения по созданию "грязной бомбы", работы идут уже на завершающей стадии. Кроме того, есть сведения о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия.По расчетам ведомства, подрыв радиологического взрывного устройства неизбежно приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров.Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.Днем в понедельник глава российского генштаба Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином и обсудил ситуацию с возможным применением Украиной "грязной бомбы". Он также провел телефонные разговоры с главой комитета начальников штабов США Марком Милли.Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев выразил надежду, что инициированные Россией переговоры с западными странами позволили избежать провокации с возможным использованием Украиной "грязной бомбы". Он также заявил, что совместное заявление глав внешнеполитических ведомств США, Британии и Франции о том, что они "отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории", крайне удручает и разочаровывает.Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом "грязной бомбы". По его словам, эти данные были перепроверены, это не пустое обвинение.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов после заявления России о создании Киевом "грязной бомбы".В ООН, говоря о сообщениях про подготовку Киевом "грязной бомбы", заявили, что призывают стороны избегать любых действий, которые могут привести к просчету или эскалации.Ситуация на УкраинеВоздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. В городе Хмельницком и в Черкасской области начались аварийные отключения - энергосеть не выдерживает нагрузки, сообщали местные власти.Украина может начать импортировать электроэнергию из Европы, заявили в "Укрэнерго". Однако, по их данным, проблема в том, что европейские цены на электроэнергию все еще намного выше, чем внутриукраинские, а на саму организацию импорта требуется определенное время.Из-за постоянных отключений электричества и проблем с отоплением Украину ждет худшая зима, заявил глава "Нафтогаза". "Это будет худшая зима в нашей истории", - сказал он изданию Handelsblatt.На Украине планируют начать массовую мобилизацию из-за объявленной в России частичной, Киев опасается численного преимущества российской армии на фронте, пишет местная пресса со ссылкой на источник в украинском минобороны. Как говорится в публикации, хотя всеобщая мобилизация была объявлена на Украине 24 февраля, с учетом ограниченных возможностей по организации и вооружению новых подразделений потребности в массовом призыве не было - но теперь ситуация меняется. Ранее начальник киевского центра комплектования сообщил, что украинские войска нуждаются в доукомплектовании, поэтому повестки будут вручать в любом месте всем военнообязанным мужчинам.Обстрелы украинскими силовикамиУкраинские войска выпустили 19 ракет HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке, три ракеты попали в Каховскую ГЭС, сообщили в экстренных службах области. Критических разрушений после украинского удара у Каховской ГЭС нет, гидроэлектростанция продолжает работать, сообщили РИА Новости власти Новой Каховки.Из Херсона вывезли памятники Суворову и Ушакову - из-за угрозы повреждения при украинских обстрелах или терактах, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. По его словам, когда угроза обстрела будет снята, памятники вернутся на место.Кроме того, в Херсоне объявлено о формировании территориальной обороны, в нее могут вступить все мужчины, оставшиеся в городе, сообщила администрация региона.На линии фронта в Херсонской области захвачена в плен украинская группа диверсантов, сообщили власти региона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

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