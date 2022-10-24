https://ria.ru/20221024/sozhzhenie-1826242204.html
Житель Дагестана пытался сжечь любовницу друга, но не сработала зажигалка
Житель Дагестана пытался сжечь любовницу друга, но не сработала зажигалка - РИА Новости, 24.10.2022
Житель Дагестана пытался сжечь любовницу друга, но не сработала зажигалка
Селянин в Дагестане облил любовницу друга бензином и пытался поджечь, но не сработала зажигалка, сообщает МВД республики в понедельник. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:58
2022-10-24T12:58
2022-10-24T12:58
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 24 окт — РИА Новости. Селянин в Дагестане облил любовницу друга бензином и пытался поджечь, но не сработала зажигалка, сообщает МВД республики в понедельник.По информации ведомства, накануне вечером в дежурную часть Бабаюртовского отдела полиции с заявлением обратилась 28-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что у нее дома неизвестный мужчина облил ее бензином и пытался поджечь, после чего скрылся."Мужчина рассказал, что просил потерпевшую прекратить близкие отношения с его женатым другом, однако она отказалась выполнять требования. Разозленный мужчина, угрожая расправой, облил горючей жидкостью все вокруг и пытался поджечь. Однако подвела несработавшая зажигалка", — говорится в релизе.Вскорости полицейские установили и доставили в отдел подозреваемого - им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний житель села Бабаюрт.
https://ria.ru/20221024/ubiystvo-1826209158.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
Житель Дагестана пытался сжечь любовницу друга, но не сработала зажигалка
Житель села Бабаюрт в Дагестане пытался сжечь любовницу друга, но не сработала зажигалка
МАХАЧКАЛА, 24 окт — РИА Новости.
Селянин в Дагестане облил любовницу друга бензином и пытался поджечь, но не сработала зажигалка, сообщает
МВД республики в понедельник.
По информации ведомства, накануне вечером в дежурную часть Бабаюртовского отдела полиции с заявлением обратилась 28-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что у нее дома неизвестный мужчина облил ее бензином и пытался поджечь, после чего скрылся.
"Мужчина рассказал, что просил потерпевшую прекратить близкие отношения с его женатым другом, однако она отказалась выполнять требования. Разозленный мужчина, угрожая расправой, облил горючей жидкостью все вокруг и пытался поджечь. Однако подвела несработавшая зажигалка", — говорится в релизе.
Вскорости полицейские установили и доставили в отдел подозреваемого - им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний житель села Бабаюрт.