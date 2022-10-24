https://ria.ru/20221024/sovet-1826317984.html

Мишустин рассказал о Координационном совете по обеспечению потребности ВС

Мишустин рассказал о Координационном совете по обеспечению потребности ВС - РИА Новости, 24.10.2022

Мишустин рассказал о Координационном совете по обеспечению потребности ВС

Члены координационного совета займутся вопросами питания и медицинского обеспечения российских военных, армия и флот должны быть обеспечены всем необходимым,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:07

2022-10-24T16:07

2022-10-24T16:44

михаил мишустин

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Члены координационного совета займутся вопросами питания и медицинского обеспечения российских военных, армия и флот должны быть обеспечены всем необходимым, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Члены координационного совета займутся решением многих задач, в том числе обеспечением лекарствами, медизделиями, питанием наших военных. Армия и флот, все наши воины, находящие на передовой, в тыловых подразделениях, на полигонах должны быть оснащены всем необходимым в самые сжатые сроки", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.Он добавил, что также в совете создадут рабочие группы, которые возглавят вице-премьеры."Наша задача - выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер и повысить координацию федеральных органов исполнительной власти регионов и специальных служб. Везде нужно организовать зеленый коридор для согласований. Решения должны приниматься максимально быстро и четко", - сказал Мишустин."Ну разумеется, не в ущерб качеству. С учетом всех аспектов, с выверкой позиции, снятием разногласий буквально в режиме реального времени", - добавил он.Мишустин напомнил, что подобная практика была наработана в рамках подготовки плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций.В состав координационного совета вошли председатель правительства Михаил Мишустин в роли председателя координационного совета, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в роли заместителя председателя совета, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в роли заместителя председателя совета, директор ФСБ РФ Александр Бортников, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководитель ФНС России Даниил Егоров, директор Росгвардии Виктор Золотов, министр МВД РФ Владимир Колокольцев, глава МЧС России Александр Куренков, начальник ГУСПа Александр Линец, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, вице-премьер Александр Новак, помощник президента России Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20221024/vooruzhenie-1826317721.html

https://ria.ru/20221021/mobilizatsiya-1825638285.html

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"Везде должен быть зеленый коридор". Мишустин о работе координационного совета Члены координационного совета займутся вопросами питания и медицинского обеспечения российских военных, армия и флот должны быть обеспечены всем необходимым, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Члены координационного совета займутся решением многих задач, в том числе обеспечением лекарствами, медизделиями, питанием наших военных. Армия и флот, все наши воины, находящие на передовой, в тыловых подразделениях, на полигонах должны быть оснащены всем необходимым в самые сжатые сроки", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил. 2022-10-24T16:07 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, вооруженные силы рф, россия