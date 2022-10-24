23:47 24.10.2022 (обновлено: 00:00 25.10.2022)
Россия запросила обсуждение в Совбезе ООН подготовки Киевом "грязной бомбы"
Россия запросила на вторник обсуждение в Совбезе ООН подготовки Киевом "грязной бомбы"
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 24 окт — РИА Новости. Россия запросила на вторник обсуждение в Совете Безопасности ООН готовящейся Киевом провокации с применением "грязной бомбы", сообщил источник РИА Новости.
"Российская Федерация запросила обсуждение в разделе "разное" (которое проводится в закрытом режиме. — Прим. ред.) по ситуации с готовящейся провокацией с использованием "грязной бомбы" на завтра", — сказал собеседник агентства.
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине, киевский режим готовит на своей территории провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" — маломощного ядерного боеприпаса. Это позволит обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев приступил к реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Сегодня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны в связи с возможной провокацией привело в готовность силы и средства для выполнения задач в условиях радиоактивного заражения.
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При детонации контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, загрязняя большие площади. Как следует из презентации Минобороны, при подрыве Украиной "грязной бомбы" изотопы разнесутся в атмосфере на расстояние до 1500 километров и могут накрыть Польшу.