В Госдуме призвали созвать Совбез ООН по разработке Киевом "грязной бомбы"
Депутат Госдумы Шеремет призвал созвать Совбез ООН из-за разработки Киевом "грязной бомбы"
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Совет Безопасности ООН должен экстренно собраться из-за появившейся информации о разработке киевскими властями "грязной бомбы" и назначить расследование с привлечением международной миссии.
"Совбез ООН должен экстренно собраться, чтобы остановить киевский режим, задумавший совершить масштабную провокацию с использованием "грязной бомбы". Все мировое сообщество должно сплотиться и остановить обезумевший и неадекватный киевский режим. На Украину необходимо в срочном порядке направить международную миссию для проведения расследования", - сказал РИА Новости Шеремет.
При этом, по его мнению, киевский режим самостоятельно не в состоянии создать "грязную бомбу".
"Это возможно только с одобрения и содействия деструктивных сил, управляющих Украиной извне", - сказал депутат.
Как ранее сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Позднее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву.
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.