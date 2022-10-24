12:59 24.10.2022 (обновлено: 13:01 24.10.2022)
В аэропорту Мактан-Себу на Филиппинах самолет выкатился за пределы ВПП
Крупный аэропорт на Филиппинах приостановил прием и отправку рейсов из-за ЧП с самолетом
Самолет авиакомпании Korean Air Lines. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Один из крупнейших аэропортов Филиппин Мактан-Себу приостановил прием и отправку международных и внутренних рейсов после неудачной посадки самолета корейской авиакомпании Korean Air, сообщается на сайте аэропорта.
Согласно сообщению, в воскресенье в 23.11 по местному времени (18.11 мск) борт Korean Air KE631, следовавший из южнокорейского города Инчхон, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при попытке приземления в международном аэропорту Мактан-Себу во время сильного дождя.
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"Из-за инцидента потребовалось временно закрыть ВПП, чтобы безопасно убрать с нее самолет. В настоящее время все международные и внутренние рейсы, отправляющиеся и прибывающие в аэропорт, отменены до последующих уведомлений", - заявила пресс-служба аэропорта.
Как сообщается, на борту самолета в момент происшествия находились 162 пассажира и 11 членов экипажа, они были немедленно эвакуированы и отправлены к медикам. Никто из них не пострадал.
Телеканал CNN Philippines со ссылкой на администрацию аэропорта сообщил, что планируется частично освободить взлетную полосу к полуночи 25 октября. В таком случае аэропорт сможет принимать небольшие самолеты.