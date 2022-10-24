https://ria.ru/20221024/samolet-1826242354.html

В аэропорту Мактан-Себу на Филиппинах самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Мактан-Себу на Филиппинах самолет выкатился за пределы ВПП - РИА Новости, 24.10.2022

В аэропорту Мактан-Себу на Филиппинах самолет выкатился за пределы ВПП

Один из крупнейших аэропортов Филиппин Мактан-Себу приостановил прием и отправку международных и внутренних рейсов после неудачной посадки самолета корейской... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:59

2022-10-24T12:59

2022-10-24T13:01

в мире

филиппины

инчхон

korean air

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19464/84/194648405_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_44eaba429ebcc78062a4540cb9e6152f.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Один из крупнейших аэропортов Филиппин Мактан-Себу приостановил прием и отправку международных и внутренних рейсов после неудачной посадки самолета корейской авиакомпании Korean Air, сообщается на сайте аэропорта.Согласно сообщению, в воскресенье в 23.11 по местному времени (18.11 мск) борт Korean Air KE631, следовавший из южнокорейского города Инчхон, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при попытке приземления в международном аэропорту Мактан-Себу во время сильного дождя."Из-за инцидента потребовалось временно закрыть ВПП, чтобы безопасно убрать с нее самолет. В настоящее время все международные и внутренние рейсы, отправляющиеся и прибывающие в аэропорт, отменены до последующих уведомлений", - заявила пресс-служба аэропорта.Как сообщается, на борту самолета в момент происшествия находились 162 пассажира и 11 членов экипажа, они были немедленно эвакуированы и отправлены к медикам. Никто из них не пострадал.Телеканал CNN Philippines со ссылкой на администрацию аэропорта сообщил, что планируется частично освободить взлетную полосу к полуночи 25 октября. В таком случае аэропорт сможет принимать небольшие самолеты.

https://ria.ru/20220309/vnukovo-1777231196.html

https://ria.ru/20221001/samolet-1820882467.html

филиппины

инчхон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, филиппины, инчхон, korean air , новости - туризм