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В аэропорту Мактан-Себу на Филиппинах самолет выкатился за пределы ВПП - РИА Новости, 24.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221024/samolet-1826242354.html
В аэропорту Мактан-Себу на Филиппинах самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Мактан-Себу на Филиппинах самолет выкатился за пределы ВПП - РИА Новости, 24.10.2022
В аэропорту Мактан-Себу на Филиппинах самолет выкатился за пределы ВПП
Один из крупнейших аэропортов Филиппин Мактан-Себу приостановил прием и отправку международных и внутренних рейсов после неудачной посадки самолета корейской... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:59
2022-10-24T13:01
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инчхон
korean air
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Один из крупнейших аэропортов Филиппин Мактан-Себу приостановил прием и отправку международных и внутренних рейсов после неудачной посадки самолета корейской авиакомпании Korean Air, сообщается на сайте аэропорта.Согласно сообщению, в воскресенье в 23.11 по местному времени (18.11 мск) борт Korean Air KE631, следовавший из южнокорейского города Инчхон, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при попытке приземления в международном аэропорту Мактан-Себу во время сильного дождя."Из-за инцидента потребовалось временно закрыть ВПП, чтобы безопасно убрать с нее самолет. В настоящее время все международные и внутренние рейсы, отправляющиеся и прибывающие в аэропорт, отменены до последующих уведомлений", - заявила пресс-служба аэропорта.Как сообщается, на борту самолета в момент происшествия находились 162 пассажира и 11 членов экипажа, они были немедленно эвакуированы и отправлены к медикам. Никто из них не пострадал.Телеканал CNN Philippines со ссылкой на администрацию аэропорта сообщил, что планируется частично освободить взлетную полосу к полуночи 25 октября. В таком случае аэропорт сможет принимать небольшие самолеты.
https://ria.ru/20220309/vnukovo-1777231196.html
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в мире, филиппины, инчхон, korean air , новости - туризм
В мире, Филиппины, Инчхон, Korean Air , Туризм, Новости - Туризм
12:59 24.10.2022 (обновлено: 13:01 24.10.2022)
 
В аэропорту Мактан-Себу на Филиппинах самолет выкатился за пределы ВПП

Крупный аэропорт на Филиппинах приостановил прием и отправку рейсов из-за ЧП с самолетом

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСамолет авиакомпании Korean Air Lines
Самолет авиакомпании Korean Air Lines - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Самолет авиакомпании Korean Air Lines. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Один из крупнейших аэропортов Филиппин Мактан-Себу приостановил прием и отправку международных и внутренних рейсов после неудачной посадки самолета корейской авиакомпании Korean Air, сообщается на сайте аэропорта.
Согласно сообщению, в воскресенье в 23.11 по местному времени (18.11 мск) борт Korean Air KE631, следовавший из южнокорейского города Инчхон, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при попытке приземления в международном аэропорту Мактан-Себу во время сильного дождя.
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В аэропорту Внуково самолет при взлете выкатился с ВПП
"Из-за инцидента потребовалось временно закрыть ВПП, чтобы безопасно убрать с нее самолет. В настоящее время все международные и внутренние рейсы, отправляющиеся и прибывающие в аэропорт, отменены до последующих уведомлений", - заявила пресс-служба аэропорта.
Как сообщается, на борту самолета в момент происшествия находились 162 пассажира и 11 членов экипажа, они были немедленно эвакуированы и отправлены к медикам. Никто из них не пострадал.
Телеканал CNN Philippines со ссылкой на администрацию аэропорта сообщил, что планируется частично освободить взлетную полосу к полуночи 25 октября. В таком случае аэропорт сможет принимать небольшие самолеты.
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