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Экс-кандидат в президенты Франции раскритиковала главу Еврокомиссии - РИА Новости, 24.10.2022
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Экс-кандидат в президенты Франции раскритиковала главу Еврокомиссии
Экс-кандидат в президенты Франции раскритиковала главу Еврокомиссии - РИА Новости, 24.10.2022
Экс-кандидат в президенты Франции раскритиковала главу Еврокомиссии
Экс-кандидат в президенты Франции на выборах 2007 года Сеголен Руаяль заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала "представителем НАТО". РИА Новости, 24.10.2022
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2022-10-24T01:20
урсула фон дер ляйен
сеголен руаяль
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Франции на выборах 2007 года Сеголен Руаяль заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала "представителем НАТО".В интервью израильскому телеканалу i24news она сказала, что воля людей в Европе часто "подавляется" их правительствами. Экс-кандидат в президенты также заявила о проблеме функционирования демократии на европейском уровне."Меня очень шокирует тот факт, что парламенты не участвовали в принятии решении и что Урсула фон дер Ляйен сегодня стала пресс-секретарем НАТО, нет разницы между тем, что говорит она, Пентагон и ЦРУ", - отметила Руаяль.
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урсула фон дер ляйен, сеголен руаяль, франция, европа, нато, еврокомиссия, в мире
Урсула фон дер Ляйен, Сеголен Руаяль, Франция, Европа, НАТО, Еврокомиссия, В мире
01:15 24.10.2022 (обновлено: 01:20 24.10.2022)
 
Экс-кандидат в президенты Франции раскритиковала главу Еврокомиссии

Французский политик Руаяль заявила, что Урсула фон дер Ляйен стала "пресс-секретарем НАТО"

© AP Photo / Sait Serkan GurbuzСеголен Руаяль
Сеголен Руаяль - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz
Сеголен Руаяль. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Франции на выборах 2007 года Сеголен Руаяль заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала "представителем НАТО".
В интервью израильскому телеканалу i24news она сказала, что воля людей в Европе часто "подавляется" их правительствами. Экс-кандидат в президенты также заявила о проблеме функционирования демократии на европейском уровне.
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"Меня очень шокирует тот факт, что парламенты не участвовали в принятии решении и что Урсула фон дер Ляйен сегодня стала пресс-секретарем НАТО, нет разницы между тем, что говорит она, Пентагон и ЦРУ", - отметила Руаяль.
 
Урсула фон дер ЛяйенСеголен РуаяльФранцияЕвропаНАТОЕврокомиссияВ мире
 
 
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