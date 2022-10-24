https://ria.ru/20221024/ruayal-1826151259.html
Экс-кандидат в президенты Франции раскритиковала главу Еврокомиссии
Экс-кандидат в президенты Франции раскритиковала главу Еврокомиссии - РИА Новости, 24.10.2022
Экс-кандидат в президенты Франции раскритиковала главу Еврокомиссии
Экс-кандидат в президенты Франции на выборах 2007 года Сеголен Руаяль заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала "представителем НАТО". РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T01:15
2022-10-24T01:15
2022-10-24T01:20
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Франции на выборах 2007 года Сеголен Руаяль заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала "представителем НАТО".В интервью израильскому телеканалу i24news она сказала, что воля людей в Европе часто "подавляется" их правительствами. Экс-кандидат в президенты также заявила о проблеме функционирования демократии на европейском уровне."Меня очень шокирует тот факт, что парламенты не участвовали в принятии решении и что Урсула фон дер Ляйен сегодня стала пресс-секретарем НАТО, нет разницы между тем, что говорит она, Пентагон и ЦРУ", - отметила Руаяль.
https://ria.ru/20221022/ukraina-1825924406.html
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урсула фон дер ляйен, сеголен руаяль, франция, европа, нато, еврокомиссия, в мире
Урсула фон дер Ляйен, Сеголен Руаяль, Франция, Европа, НАТО, Еврокомиссия, В мире
01:15 24.10.2022 (обновлено: 01:20 24.10.2022)
Экс-кандидат в президенты Франции раскритиковала главу Еврокомиссии
Французский политик Руаяль заявила, что Урсула фон дер Ляйен стала "пресс-секретарем НАТО"