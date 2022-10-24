https://ria.ru/20221024/reyting-1826149618.html

Названы регионы — лидеры по научно-технологическому развитию

Названы регионы — лидеры по научно-технологическому развитию - РИА Новости, 24.10.2022

Названы регионы — лидеры по научно-технологическому развитию

Рейтинг российских регионов по науке и технологиям, как и в прошлом году, возглавили Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, последние места заняли Ингушетия,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T00:44

2022-10-24T00:44

2022-10-24T02:31

россия

москва

санкт-петербург

риа рейтинг

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Рейтинг российских регионов по науке и технологиям, как и в прошлом году, возглавили Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, последние места заняли Ингушетия, Ненецкий автономный округ и Хакасия, свидетельствует исследование РИА Новости*.Возможный рост инноваций из-за санкцийРазработка и внедрение инноваций, широкое использование высоких технологий, развитая научная база, отмечают эксперты, являются одними из важнейших факторов экономического и социального развития.По мнению авторов рейтинга, уровень инновационной активности в России по-прежнему невысокий. Согласно исследованию, показатель, рассчитываемый как отношение числа инновационно-активных организаций к их общему числу, составляет лишь 11,9%. И несмотря на то, что по итогам 2021 года этот показатель продемонстрировал рост на 1,1 процентных пункта, удельный вес инновационных товаров и услуг в общем объеме товаров, выполненных работ и услуг снизился на 0,7 процентных пункта, составив всего 5%. Для сравнения в 2013 году этот показатель был на уровне 9,2%.К числу основных препятствий для роста инновационной составляющей в экономике эксперты относят высокую стоимость заемных ресурсов, разработки и внедрения новых решений, а также слабую материальную заинтересованность ученых и инженеров. Кроме того, до введения санкций наличие возможностей по использованию импортных компонентов и технических решений снижало мотивацию предприятий к собственным инновационным разработкам. В нынешних условиях вопрос собственных передовых технических решений стоит особенно остро. Эксперты предполагают, что наличие санкционных ограничений может стать стимулом для развития инноваций в России.Выпуск высокотехнологичных товаров, научные исследования, внедрение новых технологий в той или иной мере осуществляются в каждом субъекте Федерации, хотя и неравномерно, свидетельствует подготовленный экспертами РИА Новости рейтинг регионов по научно-технологическому развитию по итогам 2021 года.В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.Лидеры не изменилисьПо сравнению с прошлым годом в группе лидеров рейтинга существенных изменений не произошло, отмечают его составители. В первой тройке, как и ранее, Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 37% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2021 года.Как объясняют эксперты, лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга обусловлены исторически высоким уровнем развития науки, наличием научно-исследовательских институтов, функционированием высокотехнологичных производств.Республика Татарстан, занявшая третье место в рейтинге, также является одним из инновационных и научных центров России. Регион занимает первое место в стране по инновационной активности организаций (доля организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации).В первую десятку рейтинга также входят Нижегородская, Московская, Самарская области, Пермский край, Ульяновская, Тюменская и Свердловская области. По сравнению с прошлым годом здесь произошла лишь одна перестановка: Тюменская область поднялась на два места и вытеснила из ТОП-10 Тульскую область.В целом, на субъекты Федерации, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 61% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг по итогам 2021 года.Замыкают рейтинг Ингушетия, Ненецкий автономный округ, Хакасия, Еврейская автономная область и Чечня.Восемь регионов улучшили позицииСогласно исследованию, по сравнению с прошлым годом наиболее существенно улучшили свои позиции в рейтинге Мурманская область (+7 мест) и Мордовия (+5 мест). В Мурманской области основное влияние на улучшение позиций оказал рост объема выпущенной инновационной продукции. В Мордовии существенно повлияло на улучшение позиции увеличение численности персонала в сфере науки, а также рост доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, объясняют эксперты.Еще шесть регионов улучшили свои позиции на четыре места: Чукотка, Ставропольский край, Липецкая область, Краснодарский край, Ленинградская и Новгородская области.Самое заметное снижение позиций в рейтинге у Орловской области (-8 мест). На это повлияло сокращение доли исследователей в возрасте до 39 лет, снижение доли организаций, осуществлявших технологические инновации, снижение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП.Еще два региона опустились более чем на пять мест. Это Амурская и Еврейская автономная области, каждая из них потеряла по шесть позиций.В целом же, у большинства субъектов Федерации перемещения в рейтинге были в пределах не более чем одной позиции.В ближайшее время эксперты РИА Новости не ожидают, что что места регионов существенно изменятся. Это обусловлено тем, что, создание высокотехнологичных производств, развитие научной сферы, разработка инноваций – процесс длительный и подразумевающий существенные изменения в экономике регионов.Как составляли рейтингПозиции субъектов Федерации в итоговом списке определялись на основании интегрального значения, которое рассчитывалось путем агрегирования рейтинговых баллов регионов по 19 анализируемым показателям, объединенным в четыре группы: "Человеческие ресурсы", "Материально-техническая база", "Эффективность научно-технологической деятельности" и "Масштаб научно-технологической деятельности". Итоговое значение балла может изменяться в диапазоне от 1 до максимального значения – 100.При расчете рейтинга использовались следующие показатели. Группа "Человеческие ресурсы": численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в расчете на душу населения, удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников и другие.В группе "Материально-техническая база" учитывались такие показатели: удельный вес машин и оборудования в возрасте до пяти лет в общей стоимости машин и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки, а также удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, соотношение заработной платы научных сотрудников и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, число компьютеров в организациях в расчете на численность работников и другие.В группе "Масштаб научно-технологической деятельности" приняты во внимание такие показатели, как объем отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг, объем валового регионального продукта, сформированный продукцией высокотехнологичных и наукоемких отраслей, число выданных патентов.Группа "Эффективность научно-технологической деятельности": удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ или услуг, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, число выданных патентов в расчете на душу населения и ряд других.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20221024/tekhnologii-1826145476.html

https://ria.ru/20210923/chernyshenko-1751530498.html

https://ria.ru/20210415/gruppa-1728418022.html

https://ria.ru/20190408/1552468852.html

https://ria.ru/20210427/pravkomissiya-1730165337.html

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россия, москва, санкт-петербург, риа рейтинг, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)