https://ria.ru/20221024/pomosch-1826273751.html

Россия безвозмездно передала Киргизии продовольственную помощь

Россия безвозмездно передала Киргизии продовольственную помощь - РИА Новости, 24.10.2022

Россия безвозмездно передала Киргизии продовольственную помощь

Россия передала Киргизии 1890 тонн муки и 60 тонн растительного масла в качестве продовольственной помощи, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:19

2022-10-24T14:19

2022-10-24T14:19

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БИШКЕК, 24 окт - РИА Новости. Россия передала Киргизии 1890 тонн муки и 60 тонн растительного масла в качестве продовольственной помощи, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе посольства РФ в Бишкеке."При участии посольства и министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана состоялась церемония передачи очередной партии российской продовольственной помощи – 1 890 тонн обогащенной пшеничной муки и 60 тонн растительного масла", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, продовольствие будет распределено представителями Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН совместно с местными органами власти среди нуждающихся семей в регионах Киргизии."Поставки осуществлены в рамках добровольных целевых взносов Российской Федерации в фонд ВПП ООН в размере 11 миллионов долларов", - добавили в диппредставительстве.Уточняется, что аналогичная акция состоится в городе Оше на юге Киргизии в начале ноября с участием Генерального консульства России и полпреда президента Киргизии в Ошской области.

https://ria.ru/20221024/vodokhranilische-1826182091.html

https://ria.ru/20221021/kallas-1825824120.html

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киргизия, россия, бишкек, оон, в мире