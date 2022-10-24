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Россия безвозмездно передала Киргизии продовольственную помощь
Россия безвозмездно передала Киргизии продовольственную помощь - РИА Новости, 24.10.2022
Россия безвозмездно передала Киргизии продовольственную помощь
Россия передала Киргизии 1890 тонн муки и 60 тонн растительного масла в качестве продовольственной помощи, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:19
2022-10-24T14:19
2022-10-24T14:19
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БИШКЕК, 24 окт - РИА Новости. Россия передала Киргизии 1890 тонн муки и 60 тонн растительного масла в качестве продовольственной помощи, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе посольства РФ в Бишкеке."При участии посольства и министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана состоялась церемония передачи очередной партии российской продовольственной помощи – 1 890 тонн обогащенной пшеничной муки и 60 тонн растительного масла", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, продовольствие будет распределено представителями Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН совместно с местными органами власти среди нуждающихся семей в регионах Киргизии."Поставки осуществлены в рамках добровольных целевых взносов Российской Федерации в фонд ВПП ООН в размере 11 миллионов долларов", - добавили в диппредставительстве.Уточняется, что аналогичная акция состоится в городе Оше на юге Киргизии в начале ноября с участием Генерального консульства России и полпреда президента Киргизии в Ошской области.
https://ria.ru/20221024/vodokhranilische-1826182091.html
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киргизия, россия, бишкек, оон, в мире
Киргизия, Россия, Бишкек, ООН, В мире
Россия безвозмездно передала Киргизии продовольственную помощь
Россия безвозмездно передала Киргизии 1890 тонн муки и 60 тонн растительного масла