https://ria.ru/20221024/podderzhka-1826325121.html

Дополнительные меры поддержки семей мобилизованных утверждены в Татарстане

Дополнительные меры поддержки семей мобилизованных утверждены в Татарстане - РИА Новости, 24.10.2022

Дополнительные меры поддержки семей мобилизованных утверждены в Татарстане

Правительство Татарстана утвердило дополнительные меры поддержки семей мобилизованных, в числе которых первоочередное право обеспечения путевками в санатории... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:26

2022-10-24T16:26

2022-10-24T16:26

республика татарстан

общество

сергей шойгу

казань

россия

украина

частичная мобилизация в россии

владимир путин

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Правительство Татарстана утвердило дополнительные меры поддержки семей мобилизованных, в числе которых первоочередное право обеспечения путевками в санатории для пенсионеров и подарочные комплекты для новорожденных."Членам семьи из числа пенсионеров и граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), предоставляется первоочередное право при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение", - говорится в постановлении на сайте правительства республики.Пожилым людям и инвалидам первой и второй групп из семей мобилизованных будут бесплатно предоставляться социальные услуги на дому, членам семей мобилизованных предоставят преимущественное право при приеме на социальное обслуживание в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для граждан с психическими расстройствами, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями.Семьи с детьми от 7 до 17 лет получат первоочередное право при обеспечении путевками на отдых, семьи с новорожденными детьми - подарочные комплекты с детскими принадлежностями. Бесплатное одноразовое горячее питание предусмотрено для студентов-очников государственных профессиональных образовательных организаций Татарстана, двухразовое (завтрак и обед) - для школьников.Ранее решением правительства республики для несовершеннолетних детей мобилизованных жителей Татарстана были установлены единовременные выплаты по 20 тысяч рублей. Парламент Татарстана принял законопроект, освобождающийся мобилизованных от уплаты транспортного налога.Различные меры поддержки утверждаются и на уровне муниципалитетов. Например, для детей мобилизованных жителей Казани с 10 октября предусмотрено бесплатное двухразовое горячее питание в школах и бесплатное посещение детсадов для дошкольников с 1 ноября. C 10 октября для них введен бесплатный проезд на всех видах городского общественного транспорта, бесплатное посещение музеев и театров, зоопарка, цирка, филармонии, кинотеатров в ДК. Кроме того, дети мобилизованных смогут бесплатно посещать муниципальные бассейны, легкоатлетический манеж и тренажерные залы.Власти многих субъектов объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей. Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20221021/ekipirovka-1825714882.html

https://ria.ru/20221018/mobilizovannye-1824928775.html

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1823887720.html

казань

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сергей шойгу, казань, россия, украина, частичная мобилизация в россии, владимир путин