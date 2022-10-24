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Шольц запутался в планах спасения Украины - РИА Новости, 24.10.2022
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Шольц запутался в планах спасения Украины
Шольц запутался в планах спасения Украины - РИА Новости, 24.10.2022
Шольц запутался в планах спасения Украины
Для Украины необходимо разработать "план Маршалла", об этом, как сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, заявили глава Еврокомиссии Урсула фон РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T02:32
2022-10-24T02:32
в мире
урсула фон дер ляйен
олаф шольц
владимир путин
украина
еврокомиссия
g7
евросоюз
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Для Украины необходимо разработать "план Маршалла", об этом, как сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц, который ранее сам же говорил, что такого плана для Киева недостаточно."Речь идет ни больше ни меньше как о создании нового плана Маршалла XXI столетия", - приводит газета слова политиков. Они также выступили за формирование платформы для координации оказываемой стране помощи, чтобы средства "поступали туда, где больше всего необходимы".В августе, Шольц заявлял, что восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды, при этом вопросы заключения мира находятся в компетенции исключительно украинцев. В июне Шольц говорил о том, что для восстановления Украины потребуется новый "план Маршалла", обсуждение данной программы восстановления Украины, по его словам, велось между G7 и ЕС."Планом Маршалла" называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.Еврокомиссия в мае анонсировала предоставление Украине поддержки в размере до девяти миллиардов евро. Один миллиард из этой суммы был перечислен в августе. В октябре было согласовано выделение еще пяти миллиардов евро, два из них Киев получил 18 октября. Оставшиеся деньги из этого согласованного транша, как сообщалось ранее, могут быть перечислены в ноябре и декабре. Выделение еще трех миллиардов евро из анонсированного в мае общего пакета макрофинансовой помощи пока остается несогласованным. Работа над этим траншем продолжается, Еврокомиссия намерена предоставить его до конца годаРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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в мире, урсула фон дер ляйен, олаф шольц, владимир путин, украина, еврокомиссия, g7, евросоюз, германия, россия
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Олаф Шольц, Владимир Путин, Украина, Еврокомиссия, G7, Евросоюз, Германия, Россия
02:32 24.10.2022
 
Шольц запутался в планах спасения Украины

FAZ: Шольц и фон дер Ляйен призвали разработать "план Маршалла" для Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Для Украины необходимо разработать "план Маршалла", об этом, как сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц, который ранее сам же говорил, что такого плана для Киева недостаточно.
"Речь идет ни больше ни меньше как о создании нового плана Маршалла XXI столетия", - приводит газета слова политиков. Они также выступили за формирование платформы для координации оказываемой стране помощи, чтобы средства "поступали туда, где больше всего необходимы".
В августе, Шольц заявлял, что восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды, при этом вопросы заключения мира находятся в компетенции исключительно украинцев. В июне Шольц говорил о том, что для восстановления Украины потребуется новый "план Маршалла", обсуждение данной программы восстановления Украины, по его словам, велось между G7 и ЕС.
"Планом Маршалла" называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 02:21
В Киеве предупредили об "ужасных последствиях" медлительности ЕС
Еврокомиссия в мае анонсировала предоставление Украине поддержки в размере до девяти миллиардов евро. Один миллиард из этой суммы был перечислен в августе. В октябре было согласовано выделение еще пяти миллиардов евро, два из них Киев получил 18 октября. Оставшиеся деньги из этого согласованного транша, как сообщалось ранее, могут быть перечислены в ноябре и декабре. Выделение еще трех миллиардов евро из анонсированного в мае общего пакета макрофинансовой помощи пока остается несогласованным. Работа над этим траншем продолжается, Еврокомиссия намерена предоставить его до конца года

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенОлаф ШольцВладимир ПутинУкраинаЕврокомиссияG7ЕвросоюзГерманияРоссия
 
 
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