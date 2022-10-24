https://ria.ru/20221024/pismo-1826393446.html

Белый дом получил письмо конгрессменов с призывом к переговорам с Россией

Белый дом получил письмо конгрессменов с призывом к переговорам с Россией - РИА Новости, 25.10.2022

Белый дом получил письмо конгрессменов с призывом к переговорам с Россией

Группа конгрессменов направила в администрацию президента США письмо призывом к переговорам с Россией об урегулировании ситуации на Украине, Белый дом его... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-24T21:32

2022-10-24T21:32

2022-10-25T01:34

россия

сша

администрация президента сша

конгресс сша

джон кирби

джо байден

украина

киев

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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Группа конгрессменов направила в администрацию президента США письмо призывом к переговорам с Россией об урегулировании ситуации на Украине, Белый дом его получил, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.К президенту Джо Байдену обратились три десятка членов палаты представителей. Письмо подписали представители либерального крыла в Демократической партии, включая Джейми Раскина, Александрию Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Кори Буш и Прамилу Джайпал.Кирби подчеркнул, что в Белом доме уважают точку зрения конгрессменов и их обеспокоенность происходящим на Украине. При этом он отметил, что переговоры невозможны без участия Киева, который пока что к ним не готов.На прошлой неделе российский лидер заявил, что киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы. Через несколько дней, по итогам визита в Казахстан, Путин подчеркнул, что Киев принял решение, запрещающее переговоры с Россией, "о чем здесь тогда можно говорить?".В начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможности каких-то договоренностей по Украине в свете отказа Киева от диалога нет, так как для переговоров нужны две стороны. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Россия в контексте переговоров по Украине "бегать ни за кем не будет" и рассмотрит только конкретные серьезные предложения.

https://ria.ru/20221024/voennye-1826391797.html

россия

сша

украина

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, администрация президента сша, конгресс сша, джон кирби, джо байден, украина, киев, в мире