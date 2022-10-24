21:32 24.10.2022 (обновлено: 01:34 25.10.2022)
Белый дом получил письмо конгрессменов с призывом к переговорам с Россией
В Белом доме подтвердили получение письма конгрессменов с призывом к переговорам с Россией
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Группа конгрессменов направила в администрацию президента США письмо призывом к переговорам с Россией об урегулировании ситуации на Украине, Белый дом его получил, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
К президенту Джо Байдену обратились три десятка членов палаты представителей. Письмо подписали представители либерального крыла в Демократической партии, включая Джейми Раскина, Александрию Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Кори Буш и Прамилу Джайпал.
Кирби подчеркнул, что в Белом доме уважают точку зрения конгрессменов и их обеспокоенность происходящим на Украине. При этом он отметил, что переговоры невозможны без участия Киева, который пока что к ним не готов.
Он (Зеленский. — Прим. ред.) не считает, что сейчас время <...> договариваться с господином Путиным. Мы уважаем это мнение", — сказал Кирби.
На прошлой неделе российский лидер заявил, что киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы. Через несколько дней, по итогам визита в Казахстан, Путин подчеркнул, что Киев принял решение, запрещающее переговоры с Россией, "о чем здесь тогда можно говорить?".
В начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможности каких-то договоренностей по Украине в свете отказа Киева от диалога нет, так как для переговоров нужны две стороны. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Россия в контексте переговоров по Украине "бегать ни за кем не будет" и рассмотрит только конкретные серьезные предложения.
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