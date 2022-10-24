https://ria.ru/20221024/peterburg-1826385995.html

В Петербурге усилили меры безопасности

В Петербурге усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.10.2022

В Петербурге усилили меры безопасности

В Санкт-Петербурге усиливаются меры безопасности, взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, однако дополнительные... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T20:28

2022-10-24T20:28

2022-10-24T20:28

александр беглов

владимир путин

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге усиливаются меры безопасности, взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, однако дополнительные ограничения для жителей в настоящее время не вводятся, город сохраняет привычный ритм жизни, сообщил губернатор города Александр Беглов.Президент России Владимир Путин ранее подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Санкт-Петербурге введен уровень базовой готовности."На прошлой неделе наш город приступил к исполнению указа президента. Указ предъявляет новые требования к работе регионов. Для Санкт-Петербурга, как и для большинства субъектов Российской Федерации, установлен уровень базовой готовности. Прежде всего, мы усиливаем меры по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и защиты населения. В соответствии с указом мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов. Взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, объекты повышенной опасности. Вместе с тем дополнительные ограничения для жителей в настоящее время не вводятся. Меры безопасности усиливаются, но город сохраняет привычный ритм жизни", - рассказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург"."У правительства Петербурга налажена межведомственное взаимодействие, отработаны необходимые алгоритмы. Во исполнение указа президента задействуются все ресурсы, независимо от ведомственной принадлежности", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20221020/mery-1825280830.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр беглов, владимир путин, санкт-петербург, россия