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В Петербурге усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.10.2022
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В Петербурге усилили меры безопасности
В Петербурге усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.10.2022
В Петербурге усилили меры безопасности
В Санкт-Петербурге усиливаются меры безопасности, взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, однако дополнительные... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T20:28
2022-10-24T20:28
александр беглов
владимир путин
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге усиливаются меры безопасности, взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, однако дополнительные ограничения для жителей в настоящее время не вводятся, город сохраняет привычный ритм жизни, сообщил губернатор города Александр Беглов.Президент России Владимир Путин ранее подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Санкт-Петербурге введен уровень базовой готовности."На прошлой неделе наш город приступил к исполнению указа президента. Указ предъявляет новые требования к работе регионов. Для Санкт-Петербурга, как и для большинства субъектов Российской Федерации, установлен уровень базовой готовности. Прежде всего, мы усиливаем меры по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и защиты населения. В соответствии с указом мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов. Взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, объекты повышенной опасности. Вместе с тем дополнительные ограничения для жителей в настоящее время не вводятся. Меры безопасности усиливаются, но город сохраняет привычный ритм жизни", - рассказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург"."У правительства Петербурга налажена межведомственное взаимодействие, отработаны необходимые алгоритмы. Во исполнение указа президента задействуются все ресурсы, независимо от ведомственной принадлежности", - добавил губернатор.
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александр беглов, владимир путин, санкт-петербург, россия
Александр Беглов, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Россия
20:28 24.10.2022
 
В Петербурге усилили меры безопасности

Беглов: в Петербурге усиливают меры безопасности, но город сохраняет привычный ритм жизни

© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов с собакой на улице в Санкт-Петербурге
Сотрудник правоохранительных органов с собакой на улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Сотрудник правоохранительных органов с собакой на улице в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге усиливаются меры безопасности, взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, однако дополнительные ограничения для жителей в настоящее время не вводятся, город сохраняет привычный ритм жизни, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Санкт-Петербурге введен уровень базовой готовности.
"На прошлой неделе наш город приступил к исполнению указа президента. Указ предъявляет новые требования к работе регионов. Для Санкт-Петербурга, как и для большинства субъектов Российской Федерации, установлен уровень базовой готовности. Прежде всего, мы усиливаем меры по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и защиты населения. В соответствии с указом мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов. Взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, объекты повышенной опасности. Вместе с тем дополнительные ограничения для жителей в настоящее время не вводятся. Меры безопасности усиливаются, но город сохраняет привычный ритм жизни", - рассказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
"У правительства Петербурга налажена межведомственное взаимодействие, отработаны необходимые алгоритмы. Во исполнение указа президента задействуются все ресурсы, независимо от ведомственной принадлежности", - добавил губернатор.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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Александр БегловВладимир ПутинСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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