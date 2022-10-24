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Путин проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 24.10.2022
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Путин проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау
Путин проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 24.10.2022
Путин проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау
Президент России Владимир Путин проведет 25 октября в Москве переговоры с президентом Гвинеи-Бисау, обсудят развитие отношений и международную тематику,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:03
2022-10-24T15:13
владимир путин
гвинея-бисау
умаро сиссоко эмбало
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 25 октября в Москве переговоры с президентом Гвинеи-Бисау, обсудят развитие отношений и международную тематику, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать пятого октября в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Гвинея-Бисау, председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сиссоку Эмбало. Имеется в виду обменяться мнениями о перспективах развития российско-бисайских отношений и по актуальной региональной и международной тематике", - говорится в сообщении.Кроме того, будут обсуждены вопросы развития взаимодействия России с ЭКОВАС, включая подготовку ко второму саммиту Россия-Африка, который пройдет в июле 2023 года, в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20220218/gvineya-bisau-1773512720.html
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владимир путин, гвинея-бисау, умаро сиссоко эмбало
Владимир Путин, Гвинея-Бисау, Умаро Сиссоко Эмбало
15:03 24.10.2022 (обновлено: 15:13 24.10.2022)
 
Путин проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

Путин обсудит с президентом Гвинеи-Бисау отношения двух стран и международную тематику

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 25 октября в Москве переговоры с президентом Гвинеи-Бисау, обсудят развитие отношений и международную тематику, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать пятого октября в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Гвинея-Бисау, председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сиссоку Эмбало. Имеется в виду обменяться мнениями о перспективах развития российско-бисайских отношений и по актуальной региональной и международной тематике", - говорится в сообщении.
Кроме того, будут обсуждены вопросы развития взаимодействия России с ЭКОВАС, включая подготовку ко второму саммиту Россия-Африка, который пройдет в июле 2023 года, в Санкт-Петербурге.
Умаро Сиссоко Эмбало
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Владимир ПутинГвинея-БисауУмаро Сиссоко Эмбало
 
 
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