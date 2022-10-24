https://ria.ru/20221024/peregovory-1826293620.html

Путин проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

Путин проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 24.10.2022

Путин проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

Президент России Владимир Путин проведет 25 октября в Москве переговоры с президентом Гвинеи-Бисау, обсудят развитие отношений и международную тематику,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:03

2022-10-24T15:03

2022-10-24T15:13

владимир путин

гвинея-бисау

умаро сиссоко эмбало

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 25 октября в Москве переговоры с президентом Гвинеи-Бисау, обсудят развитие отношений и международную тематику, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать пятого октября в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Гвинея-Бисау, председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сиссоку Эмбало. Имеется в виду обменяться мнениями о перспективах развития российско-бисайских отношений и по актуальной региональной и международной тематике", - говорится в сообщении.Кроме того, будут обсуждены вопросы развития взаимодействия России с ЭКОВАС, включая подготовку ко второму саммиту Россия-Африка, который пройдет в июле 2023 года, в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20220218/gvineya-bisau-1773512720.html

гвинея-бисау

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, гвинея-бисау, умаро сиссоко эмбало