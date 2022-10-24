https://ria.ru/20221024/pentagon-1826364063.html

Пентагон заявил, что готов говорить с представителями Минобороны России

Пентагон заявил, что готов говорить с представителями Минобороны России - РИА Новости, 24.10.2022

Пентагон заявил, что готов говорить с представителями Минобороны России

Высокопоставленный представитель минобороны США заявил, что линии связи с Россией остаются открытыми, шеф Пентагона Ллойд Остин готов провести столько... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T18:44

2022-10-24T18:44

2022-10-24T18:48

россия

сша

министерство обороны сша

ллойд остин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Высокопоставленный представитель минобороны США заявил, что линии связи с Россией остаются открытыми, шеф Пентагона Ллойд Остин готов провести столько разговоров с российской стороной, сколько потребуется."Линии связи открыты. И безусловно, министр готов провести столько разговоров, сколько потребуется, не только с представителями РФ, но и с нашими партнерами. Мы будем поддерживать линии связи открытыми", - сказал чиновник в ходе брифинга.

https://ria.ru/20221024/konflikt-1826245923.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, министерство обороны сша, ллойд остин, в мире