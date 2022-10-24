https://ria.ru/20221024/pentagon-1826364063.html
Пентагон заявил, что готов говорить с представителями Минобороны России
Пентагон заявил, что готов говорить с представителями Минобороны России - РИА Новости, 24.10.2022
Пентагон заявил, что готов говорить с представителями Минобороны России
Высокопоставленный представитель минобороны США заявил, что линии связи с Россией остаются открытыми, шеф Пентагона Ллойд Остин готов провести столько... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:44
2022-10-24T18:44
2022-10-24T18:48
россия
сша
министерство обороны сша
ллойд остин
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Высокопоставленный представитель минобороны США заявил, что линии связи с Россией остаются открытыми, шеф Пентагона Ллойд Остин готов провести столько разговоров с российской стороной, сколько потребуется."Линии связи открыты. И безусловно, министр готов провести столько разговоров, сколько потребуется, не только с представителями РФ, но и с нашими партнерами. Мы будем поддерживать линии связи открытыми", - сказал чиновник в ходе брифинга.
https://ria.ru/20221024/konflikt-1826245923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, министерство обороны сша, ллойд остин, в мире
Россия, США, Министерство обороны США, Ллойд Остин, В мире
18:44 24.10.2022 (обновлено: 18:48 24.10.2022)
Пентагон заявил, что готов говорить с представителями Минобороны России
Пентагон заявил, что сохраняет линии связи с российским Минобороны открытыми