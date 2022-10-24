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Пентагон заявил, что готов говорить с представителями Минобороны России - РИА Новости, 24.10.2022
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Пентагон заявил, что готов говорить с представителями Минобороны России
Пентагон заявил, что готов говорить с представителями Минобороны России - РИА Новости, 24.10.2022
Пентагон заявил, что готов говорить с представителями Минобороны России
Высокопоставленный представитель минобороны США заявил, что линии связи с Россией остаются открытыми, шеф Пентагона Ллойд Остин готов провести столько... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:44
2022-10-24T18:48
россия
сша
министерство обороны сша
ллойд остин
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Высокопоставленный представитель минобороны США заявил, что линии связи с Россией остаются открытыми, шеф Пентагона Ллойд Остин готов провести столько разговоров с российской стороной, сколько потребуется."Линии связи открыты. И безусловно, министр готов провести столько разговоров, сколько потребуется, не только с представителями РФ, но и с нашими партнерами. Мы будем поддерживать линии связи открытыми", - сказал чиновник в ходе брифинга.
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россия, сша, министерство обороны сша, ллойд остин, в мире
Россия, США, Министерство обороны США, Ллойд Остин, В мире
18:44 24.10.2022 (обновлено: 18:48 24.10.2022)
 
Пентагон заявил, что готов говорить с представителями Минобороны России

Пентагон заявил, что сохраняет линии связи с российским Минобороны открытыми

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Высокопоставленный представитель минобороны США заявил, что линии связи с Россией остаются открытыми, шеф Пентагона Ллойд Остин готов провести столько разговоров с российской стороной, сколько потребуется.
"Линии связи открыты. И безусловно, министр готов провести столько разговоров, сколько потребуется, не только с представителями РФ, но и с нашими партнерами. Мы будем поддерживать линии связи открытыми", - сказал чиновник в ходе брифинга.
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