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Номерной фонд в России увеличат в полтора раза - РИА Новости, 24.10.2022
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Туризм
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Номерной фонд в России увеличат в полтора раза
Номерной фонд в России увеличат в полтора раза - РИА Новости, 24.10.2022
Номерной фонд в России увеличат в полтора раза
Количество номеров в российских отелях планируется увеличить как минимум в полтора раза к 2030 году, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:36
2022-10-24T17:36
туризм
дмитрий чернышенко
россия
отели
новости - туризм
туризм
строительство
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Количество номеров в российских отелях планируется увеличить как минимум в полтора раза к 2030 году, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."Объем номерного фонда рассчитываем увеличить с 608 до 909 тысяч, рабочие места — в два раза, до 4,9 миллиона человек", — уточнили в пресс-службе.Там также отметили, что власти продолжают создавать условия и стимулировать развитие отрасли."Безусловно, пандемия внесла свои коррективы в работу отелей, но сегодня правительство фиксирует прирост в среднем 10-ти тысяч номеров в год", — добавили в аппарате.
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дмитрий чернышенко, россия, отели, новости - туризм, туризм, строительство
Туризм, Дмитрий Чернышенко, Россия, Отели, Новости - Туризм, Туризм, Строительство
17:36 24.10.2022
 
Номерной фонд в России увеличат в полтора раза

Чернышенко: номерной фонд России к 2030 году планируется увеличить на 50 процентов

© Depositphotos.com / Stefano LunardiГорничная за работой
Горничная за работой - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Depositphotos.com / Stefano Lunardi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Количество номеров в российских отелях планируется увеличить как минимум в полтора раза к 2030 году, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Объем номерного фонда рассчитываем увеличить с 608 до 909 тысяч, рабочие места — в два раза, до 4,9 миллиона человек", — уточнили в пресс-службе.
Там также отметили, что власти продолжают создавать условия и стимулировать развитие отрасли.
"Безусловно, пандемия внесла свои коррективы в работу отелей, но сегодня правительство фиксирует прирост в среднем 10-ти тысяч номеров в год", — добавили в аппарате.
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