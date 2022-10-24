https://ria.ru/20221024/oteli-1826320944.html

Номерной фонд в России увеличат в полтора раза

Номерной фонд в России увеличат в полтора раза - РИА Новости, 24.10.2022

Номерной фонд в России увеличат в полтора раза

Количество номеров в российских отелях планируется увеличить как минимум в полтора раза к 2030 году, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:36

2022-10-24T17:36

2022-10-24T17:36

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Количество номеров в российских отелях планируется увеличить как минимум в полтора раза к 2030 году, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."Объем номерного фонда рассчитываем увеличить с 608 до 909 тысяч, рабочие места — в два раза, до 4,9 миллиона человек", — уточнили в пресс-службе.Там также отметили, что власти продолжают создавать условия и стимулировать развитие отрасли."Безусловно, пандемия внесла свои коррективы в работу отелей, но сегодня правительство фиксирует прирост в среднем 10-ти тысяч номеров в год", — добавили в аппарате.

https://ria.ru/20221013/oteli-1823454597.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

дмитрий чернышенко, россия, отели, новости - туризм, туризм, строительство