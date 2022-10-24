https://ria.ru/20221024/oteli-1826320944.html
Номерной фонд в России увеличат в полтора раза
Номерной фонд в России увеличат в полтора раза - РИА Новости, 24.10.2022
Номерной фонд в России увеличат в полтора раза
Количество номеров в российских отелях планируется увеличить как минимум в полтора раза к 2030 году, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:36
2022-10-24T17:36
2022-10-24T17:36
туризм
дмитрий чернышенко
россия
отели
новости - туризм
туризм
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806594353_0:0:2960:1665_1920x0_80_0_0_285e0f2ea2ccb61a4ebac89e3c3e6793.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Количество номеров в российских отелях планируется увеличить как минимум в полтора раза к 2030 году, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."Объем номерного фонда рассчитываем увеличить с 608 до 909 тысяч, рабочие места — в два раза, до 4,9 миллиона человек", — уточнили в пресс-службе.Там также отметили, что власти продолжают создавать условия и стимулировать развитие отрасли."Безусловно, пандемия внесла свои коррективы в работу отелей, но сегодня правительство фиксирует прирост в среднем 10-ти тысяч номеров в год", — добавили в аппарате.
https://ria.ru/20221013/oteli-1823454597.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746624582_460:0:2849:1792_1920x0_80_0_0_9ac3457ec1adfa97c368394552e8bb52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, россия, отели, новости - туризм, туризм, строительство
Туризм, Дмитрий Чернышенко, Россия, Отели, Новости - Туризм, Туризм, Строительство
Номерной фонд в России увеличат в полтора раза
Чернышенко: номерной фонд России к 2030 году планируется увеличить на 50 процентов
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Количество номеров в российских отелях планируется увеличить как минимум в полтора раза к 2030 году, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Объем номерного фонда рассчитываем увеличить с 608 до 909 тысяч, рабочие места — в два раза, до 4,9 миллиона человек", — уточнили в пресс-службе.
Там также отметили, что власти продолжают создавать условия и стимулировать развитие отрасли.
"Безусловно, пандемия внесла свои коррективы в работу отелей, но сегодня правительство фиксирует прирост в среднем 10-ти тысяч номеров в год", — добавили в аппарате.