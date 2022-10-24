https://ria.ru/20221024/oon-1826377773.html

В ООН прокомментировали сообщения о подготовке Киевом "грязной бомбы"

В ООН прокомментировали сообщения о подготовке Киевом "грязной бомбы" - РИА Новости, 24.10.2022

В ООН прокомментировали сообщения о подготовке Киевом "грязной бомбы"

ООН на фоне сообщений о готовящейся на Украине провокации с пользованием "грязной бомбы" призывает стороны избегать шагов, которые могут вести к просчету или... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T19:33

2022-10-24T19:33

2022-10-24T19:41

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стефан дюжаррик

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ООН, 24 окт – РИА Новости. ООН на фоне сообщений о готовящейся на Украине провокации с пользованием "грязной бомбы" призывает стороны избегать шагов, которые могут вести к просчету или эскалации, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы в курсе сообщений в прессе. У нас нет возможности узнать, так это или не так. Наша позиция в этом вопросе и по многим другим – все стороны должны избегать любых действий, которые могут привести к просчету и эскалации уже разрушительного конфликта", - сказал он.Как ранее сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Позднее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.

https://ria.ru/20221024/mid-1826361750.html

https://ria.ru/20221024/bomba-1826327325.html

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в мире, оон, украина, россия, вооруженные силы рф, стефан дюжаррик