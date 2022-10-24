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В Совфеде предложили перенести мероприятия ООН из Нью-Йорка - РИА Новости, 24.10.2022
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В Совфеде предложили перенести мероприятия ООН из Нью-Йорка
В Совфеде предложили перенести мероприятия ООН из Нью-Йорка - РИА Новости, 24.10.2022
В Совфеде предложили перенести мероприятия ООН из Нью-Йорка
Перенос штаб-квартиры ООН из США вряд ли реалистичен с учетом финансовых затрат на эти цели, однако отдельные мероприятия по линии организации, включая... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:35
2022-10-24T10:35
в мире
константин косачев
сша
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Перенос штаб-квартиры ООН из США вряд ли реалистичен с учетом финансовых затрат на эти цели, однако отдельные мероприятия по линии организации, включая Генассамблею, можно проводить в третьих странах, Вашингтон явно не справляется со своими обязанностями, заявил РИА Новости в понедельник вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Российская политическая партия "Коммунисты России" предложила перенести штаб-квартиру организации из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой войне, рассказал РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович."Перенос собственно штаб-квартиры вряд ли реалистичен с учетом огромных финансовых затрат, которые повлекло бы такое решение", - сказал сенатор. А вот перенос из США в третьи страны мероприятий по линии ООН, "вплоть до заседаний Генеральной Ассамблеи, на мой взгляд, назрел и отвечал бы интересам самой организации с учетом того, что США явно не справляются со своими обязанностями страны, принимающей его штаб-квартиру", сказал Косачев. Обязанностями, специально оговоренными в действующем соглашении между ООН и США, заключил он.День ООН отмечается ежегодно 24 октября. В этот день в 1945 году был утвержден устав организации. Основы деятельности и структуру ООН разрабатывали в годы Второй мировой войны ведущие участники антигитлеровской коалиции. Название "Объединенные нации" было впервые использовано в Декларации Объединенных наций, подписанной 1 января 1942 года. В 1945 году после окончания Второй мировой войны представители 50 стран собрались в Сан-Франциско (США) на конференции Объединенных наций по созданию международной организации для разработки устава ООН. В основу работы делегаты положили предложения, выработанные представителями Великобритании, Китая, СССР и США на международной конференции стран антигитлеровской коалиции в особняке Думбартон-Окс в Вашингтоне в августе-октябре 1944 года. Устав подписали 26 июня 1945 года представители 50 стран. Польша, не представленная на конференции, подписала его позднее и стала 51-м государством-основателем.Сейчас членами ООН являются 193 страны. В июле 2011 года 193-м полноправным членом ООН стал Южный Судан.
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в мире, константин косачев, сша, оон, генеральная ассамблея оон, совет федерации рф, россия
В мире, Константин Косачев, США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Совет Федерации РФ, Россия
10:35 24.10.2022
 
В Совфеде предложили перенести мероприятия ООН из Нью-Йорка

Сенатор Косачев предложил перенести мероприятия ООН, включая Генассамблею, в третьи страны

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкОткрытие Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Открытие Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Открытие Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Перенос штаб-квартиры ООН из США вряд ли реалистичен с учетом финансовых затрат на эти цели, однако отдельные мероприятия по линии организации, включая Генассамблею, можно проводить в третьих странах, Вашингтон явно не справляется со своими обязанностями, заявил РИА Новости в понедельник вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Российская политическая партия "Коммунисты России" предложила перенести штаб-квартиру организации из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой войне, рассказал РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.
Логотип Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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"Перенос собственно штаб-квартиры вряд ли реалистичен с учетом огромных финансовых затрат, которые повлекло бы такое решение", - сказал сенатор. А вот перенос из США в третьи страны мероприятий по линии ООН, "вплоть до заседаний Генеральной Ассамблеи, на мой взгляд, назрел и отвечал бы интересам самой организации с учетом того, что США явно не справляются со своими обязанностями страны, принимающей его штаб-квартиру", сказал Косачев. Обязанностями, специально оговоренными в действующем соглашении между ООН и США, заключил он.
День ООН отмечается ежегодно 24 октября. В этот день в 1945 году был утвержден устав организации. Основы деятельности и структуру ООН разрабатывали в годы Второй мировой войны ведущие участники антигитлеровской коалиции. Название "Объединенные нации" было впервые использовано в Декларации Объединенных наций, подписанной 1 января 1942 года. В 1945 году после окончания Второй мировой войны представители 50 стран собрались в Сан-Франциско (США) на конференции Объединенных наций по созданию международной организации для разработки устава ООН. В основу работы делегаты положили предложения, выработанные представителями Великобритании, Китая, СССР и США на международной конференции стран антигитлеровской коалиции в особняке Думбартон-Окс в Вашингтоне в августе-октябре 1944 года. Устав подписали 26 июня 1945 года представители 50 стран. Польша, не представленная на конференции, подписала его позднее и стала 51-м государством-основателем.
Сейчас членами ООН являются 193 страны. В июле 2011 года 193-м полноправным членом ООН стал Южный Судан.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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В миреКонстантин КосачевСШАООНГенеральная Ассамблея ООНСовет Федерации РФРоссия
 
 
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