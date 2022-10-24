https://ria.ru/20221024/oon-1826186585.html

В Совфеде предложили перенести мероприятия ООН из Нью-Йорка

В Совфеде предложили перенести мероприятия ООН из Нью-Йорка - РИА Новости, 24.10.2022

В Совфеде предложили перенести мероприятия ООН из Нью-Йорка

Перенос штаб-квартиры ООН из США вряд ли реалистичен с учетом финансовых затрат на эти цели, однако отдельные мероприятия по линии организации, включая... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:35

2022-10-24T10:35

2022-10-24T10:35

в мире

константин косачев

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оон

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Перенос штаб-квартиры ООН из США вряд ли реалистичен с учетом финансовых затрат на эти цели, однако отдельные мероприятия по линии организации, включая Генассамблею, можно проводить в третьих странах, Вашингтон явно не справляется со своими обязанностями, заявил РИА Новости в понедельник вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Российская политическая партия "Коммунисты России" предложила перенести штаб-квартиру организации из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой войне, рассказал РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович."Перенос собственно штаб-квартиры вряд ли реалистичен с учетом огромных финансовых затрат, которые повлекло бы такое решение", - сказал сенатор. А вот перенос из США в третьи страны мероприятий по линии ООН, "вплоть до заседаний Генеральной Ассамблеи, на мой взгляд, назрел и отвечал бы интересам самой организации с учетом того, что США явно не справляются со своими обязанностями страны, принимающей его штаб-квартиру", сказал Косачев. Обязанностями, специально оговоренными в действующем соглашении между ООН и США, заключил он.День ООН отмечается ежегодно 24 октября. В этот день в 1945 году был утвержден устав организации. Основы деятельности и структуру ООН разрабатывали в годы Второй мировой войны ведущие участники антигитлеровской коалиции. Название "Объединенные нации" было впервые использовано в Декларации Объединенных наций, подписанной 1 января 1942 года. В 1945 году после окончания Второй мировой войны представители 50 стран собрались в Сан-Франциско (США) на конференции Объединенных наций по созданию международной организации для разработки устава ООН. В основу работы делегаты положили предложения, выработанные представителями Великобритании, Китая, СССР и США на международной конференции стран антигитлеровской коалиции в особняке Думбартон-Окс в Вашингтоне в августе-октябре 1944 года. Устав подписали 26 июня 1945 года представители 50 стран. Польша, не представленная на конференции, подписала его позднее и стала 51-м государством-основателем.Сейчас членами ООН являются 193 страны. В июле 2011 года 193-м полноправным членом ООН стал Южный Судан.

https://ria.ru/20221013/oon-1823779012.html

https://ria.ru/20220919/politika-1817267082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, константин косачев, сша, оон, генеральная ассамблея оон, совет федерации рф, россия